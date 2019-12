Muisstil op Nelson Mandelaplein, wanneer Noémie Wolfs zingt voor sterrenkindjes van twee vrienden Peter Lanssens

23 december 2019

14u04 26 Kortrijk Lenny Naert en Gijs Deroose hielden het loop- en fietsevent Papa’s For Life om Boven De Wolken te steunen. Die vzw fotografeert overleden pasgeborenen. Ze verwerken samen het immense verdriet na het overlijden van hun dochtertjes. Studio Brussel verraste hen toen ze het nummertje ‘Somewhere only we know’ aanvroegen met een live-versie van Noémie Wolfs. Het werd even muisstil op het Nelson Mandelaplein.

Lenny Naert (32) uit Kortrijk en Gijs Deroose (39) uit Roeselare zijn al een tijdje bevriend. De vaders groeiden nog meer naar elkaar toe, nadat ze elk een dochter verloren. Hun vriendschap leidde tot iets moois, in hun dagelijkse strijd om te leren omgaan met het verlies. Ze hebben een krachtige boodschap: “Er wordt door initiatieven zoals Boven De Wolken over sterrenkindjes gepraat”, zegt Gijs. “Het taboe is gelukkig weg. Want overleden kinderen erkennen is belangrijk.”

Onze dochter die nu op komst is, zorgt voor veel vreugde. Het zou dan ook niet oké zijn om ons nu helemaal te laten gaan. Sam was een heel krachtig meisje. We willen daarom zelf blijven vechten voor ons leven Sarah, mama van Sam

Vechtertje

Gijs en zijn vrouw Sarah Vandamme (30) verloren op 8 oktober 2017 Sam. Hun dochter werd net geen vijf maanden. “Sam had een aangeboren hartafwijking”, zegt Gijs. “Perfect te opereren. Helaas werd een reeks complicaties, een aaneenschakeling van pech, haar te veel. Ze was een vechtertje, maar op een bepaald punt sloeg de behandeling niet meer aan”, aldus Gijs. “Sam is symbolisch nog zeer aanwezig in ons leven”, pikt mama Sarah in. “8 oktober is niet onze zwartste dag. Want precies een jaar later werd onze zoon Lars geboren. We verwachten trouwens nog een kindje, ik ben weer zwanger. Het wordt een meisje. De bevalling is uitgerekend voor 13 mei 2020. Dat is… de verjaardag van Sam. We hebben alles opnieuw moeten leren, na het overlijden van Sam. We zijn ook nog altijd in therapie. Maar het geluk om Lars te hebben en onze dochter die nu op komst is, zorgt ook voor veel vreugde. Het zou dan ook niet oké zijn om ons nu helemaal te laten gaan. Sam was een heel krachtig meisje. We willen daarom zelf blijven vechten voor ons leven, door iedere dag opnieuw te leren omgaan met haar overlijden. Sam is gecremeerd. Ze heeft haar eigen hoekje bij ons thuis, waar je bijvoorbeeld ook haar foto, haar kleertjes en haar eerste fopspeen samen ziet. Sam zit voor altijd in ons hart.”

Om onze liefde voor haar toch tot uiting te laten komen, gingen we met een fotoboek van Boven De Wolken bij al onze familieleden op bezoek. Om te tonen hoe mooi Ellie-May wel is. Het waren bezoekjes met een lach en een traan, zonder te forceren. Uit zo’n zaken halen we kracht. Lenny, papa van Ellie-May

Fotoboek

Ellie-May, dochter van Lenny en zijn vrouw Elke Viaene (31), had een afwijking, waardoor haar hersenen zich niet ontwikkelden. Ze werd op 24 september 2018 geboren en overleed. “We wachtten tot ze 26 weken oud was om haar te laten komen, om als ouders van Ellie-May erkend te zijn. Zo staat Ellie-May nu in ons trouwboekje vermeld, wat heel belangrijk voor ons is”, vertelt Lenny. “Ellie-May zag er als een perfect kind uit, toen ze geboren werd. Ik was helemaal klaar voor haar komst. Ik zat vol liefde en vadergevoelens. Om onze liefde voor haar te tonen, gingen we met een fotoboek van Boven De Wolken bij al onze familieleden op bezoek. Om te tonen hoe mooi Ellie-May wel is. Het waren bezoekjes met een lach en een traan, zonder te forceren. Uit zo’n zaken halen we kracht. Het is belangrijk om te voorkomen dat je verbitterd raakt. De grootste eer die je sterrenouders kan geven, is om overleden kinderen te benoemen en erover te praten. Zet bijvoorbeeld als je een kerstkaartje stuurt altijd de naam van het overleden kind erbij, ook binnen 20 jaar nog. We praten er graag over. Omdat we leren rouwen en er leren mee omgaan als iets normaal zien en dat belangrijk vinden”, aldus Lenny.

53 kilometer

De papa’s hielden op zaterdag 14 december een tocht van 53 kilometer, met start aan het UZ in Gent, waar Sam verzorgd werd, en aankomst op de strooiweide van de begraafplaats op Hoog Kortrijk, waar de as van Ellie-May uitgestrooid werd. “Ik bewonder Gijs, voor hoe hij in het leven staat en omgaat met het verlies van zijn dochter”, vertelt Lenny. “Hagel, wind, regen, de weergoden waren ons die dag echt niet gunstig gezind. Gijs was na een kilometer al aan het strompelen van de krampen. Maar hij hield op karakter toch vol en bleef overeind door de liefde van een vader: de puurste vorm die er is”, zegt Lenny.

1.300 euro

“De bewondering is wederzijds. Lenny kan het heel goed onder woorden brengen en is heel spontaan”, pikt Gijs in. “Het is mooi om te zien hoe veel jullie aan elkaar hebben”, verwoordde StuBru-boegbeeld Eva De Roo het perfect, maandagochtend op De Warmste Week in Kortrijk. De gesponsorde tocht brengt 1.300 euro voor Boven De Wolken op. Ze kregen hulp en steun van familie en vrienden en de school Athena 3 Hofsteden regelde een gratis bar. Om de papa’s te bedanken, werden ze maandagochtend op het podium van de openlucht radiostudio op het Nelson Mandelaplein verrast met een live optreden. Zangeres Noémie Wolfs en bassist Simon Casier van Balthazar brachten ‘Somewhere Only We Know’. De papa’s hadden het nummer zelf aangevraagd, zonder te beseffen dat het live gebracht zou worden. Een heel ontroerend moment: je kon een speld op het Mandelaplein horen vallen.