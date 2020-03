MUG-heli landt in hartje Kortrijk: “Niets met corona te maken” Peter Lanssens Hans Verbeke

15 maart 2020

14u46 136 Kortrijk De MUG-heli landde zondagnamiddag aan woon- en zorghotel Heilig Hart en de Budafabriek, in de Dam. Een ongewoon beeld, zo pal in het stadscentrum van Kortrijk.

Heel wat Kortrijkzanen, die thuis zitten, vragen zich bezorgd af wat er aan de hand was. Het ging over een dringende medische tussenkomst. Die voor alle duidelijkheid niéts met corona te maken had. Omdat er geen MUG-wagen beschikbaar was in de omgeving, was de MUG-heli uit Brugge de snelste oplossing voor de interventie.