Motortreffen Vlastreffen plant alternatief op 6 september, met start in brouwerij De Brabandere Peter Lanssens

29 april 2020

12u33 30 Kortrijk De organisatoren van het Vlastreffen veranderen het geweer van schouder, door de coronacrisis. De 31ste editie op zondag 30 augustus gaat niet door, maar er komt wel een alternatief, op zondag 6 september, met start op het domein van brouwerij De Brabandere. Er worden zo’n 2.000 deelnemers verwacht.

De stad Kortrijk annuleerde op vraag van de federale overheid zestien evenementen tot eind augustus, waaronder het Vlastreffen op zondag 30 augustus. Dat betekent dat er ook geen testdag is op zaterdag 16 mei op de Veemarkt in Kortrijk en ook geen nocturne op vrijdag 28 augustus op het Marktplein in Kuurne.

Geen colonne

Toch gooien de organisatoren van het motortreffen de handdoek niet. Ze bieden een alternatief aan op zondag 6 september, met een andere aanpak, omdat het dan voor alle duidelijkheid niet om een klassiek Vlastreffen gaat. Start en aankomst zijn op het domein van brouwerij De Brabandere in Bavikhove. “Er zal geen colonne in Kortrijk en ook geen motordorp op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk zijn. Er worden ook geen prijzen uitgedeeld”, zegt bestuurslid Maarten Verhaghe. Een light versie dus, om het beheersbaar te houden.

Het parcours van 140 kilometer zal wellicht richting Ieper gaan. Iedereen rijdt op eigen verantwoordelijkheid. Maarten Verhaghe

Goeie doelen

Starten in brouwerij De Brabandere zal tussen 8 en 11 uur kunnen. Deelname is gratis. Het is de bedoeling dat de motards zo verspreid mogelijk vertrekken, zodat er zich geen grote groepen vormen. “Je zal een parcours van 140 kilometer kunnen downloaden, dat je kan volgen op gps”, legt Maarten Verhaghe uit. “Er zal om het half uur ook een begeleider van het Vlastreffen mee uitrijden, voor wie niet goed op gps kan rijden. Het parcours zal wellicht richting Ieper gaan. Iedereen rijdt op eigen verantwoordelijkheid. Tot 2.000 deelnemers zijn mogelijk. Dat aantal zal ook van het weer afhangen”, aldus Maarten Verhaghe. Motards kunnen nadien nog een drankje nuttigen, bij brouwerij De Brabandere. De opbrengst van de drankenverkoop gaat naar drie goeie doelen: organisator van rouwkampen met kinderen en jongeren Saying Goodbye, jongerenbegeleidingscentrum De Link en CAW. Er is ondertussen ook een nieuwe datum voor de 31ste editie van het Vlastreffen: zondag 29 augustus 2021.

Info: www.vlastreffen.be.