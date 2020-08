Motorrijder raakt zwaargewond na val op R8



Alexander Haezebrouck

02 augustus 2020

07u20 34 Kortrijk Op de R8 ter hoogte van Bissegem is in de nacht van zaterdag op zondag een motorrijder zwaargewond geraakt.

De 52-jarige man uit Kuurne reed rond 4.40 uur op de R8 in de richting van het Ei toen het ter hoogte van Bissegem fout ging. Hij raakte plots de controle over zijn motor kwijt en kwam ten val. Een getuige zag het ongeval gebeuren, zette zich aan de kant en verwittigde meteen de hulpdiensten.

De motard raakte zwaargewond, maar bleef de hele tijd wel bij bewustzijn. Hij verkeert niet in levensgevaar. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk. De linkerrijstrook was een tijdlang versperd voor het verkeer.



