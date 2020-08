Motor auto begeeft het op Ei, grote rookwolk



Alexander Haezebrouck

01 augustus 2020

14u53 1 Kortrijk Op het Ei in Kortrijk vatte zaterdagmiddag omstreeks 12 uur een auto vuur. Een bestuurder uit Ledegem was net het Ei opgereden toen er plots rook vanonder zijn motorkap kwam. De man kon zich nog op tijd aan de kant zetten.

De bestuurder was net het Ei in Kortrijk opgereden toen zijn auto een foutmelding gaf. Er kwam ook al snel rook vanonder de motorkap. De bestuurder uit Ledegem zette zich aan de kant en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer snelde ter plaatse en koelde de motor af. Er waren geen vlammen maar er was wel redelijk wat rook. De motor van de Audi is kapot gebrand.