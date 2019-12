Moslims tonen hart voor Warmste Week: “We helpen armenvereniging A’kzie” Peter Lanssens

13 december 2019

15u23 0 Kortrijk De moslims in Kortrijk tonen hun hart voor De Warmste Week. Een verkoop van soep en loempia’s brengt tot 2.000 euro op voor A’kzie. Die vereniging zet zich voor armen in. “De Warmste Week verbindt alle mensen met elkaar”, zegt woordvoerder Yassin El Attar. “We doen met plezier mee.”

De loempia- en soepverkoop voor A’kzie is deze vrijdagnamiddag, op de hoek van de Stasegemse- en Graaf Gwijde van Namenstraat in de Sint-Janswijk. Er zijn 180 liter Marokkaanse harira soep en rond de 500 loempia’s gemaakt. Imam Charif Slimani had het in het vrijdaggebed in de nabij gelegen moskee Atakwa over het belang mee te doen aan de maatschappij en goeie doelen te ondersteunen. Kortrijk telt ongeveer vijfduizend moslims.

We dragen De Warmste Week een warm hart toe en dragen met plezier ons steentje bij. Want we zijn allemaal Kortrijkzanen. Yassin El Attar

Allemaal Kortrijkzanen

“We dragen De Warmste Week een warm hart toe en dragen met plezier ons steentje bij”, vertelt Yassin El Attar (28), woordvoerder van de Kortrijkse moslimgemeenschap en beleidsadviseur diversiteit voor de stad Leuven. “We zijn allemaal Kortrijkzanen. Toen we hoorden dat De Warmste Week naar Kortrijk komt, zijn we het meteen beginnen bespreken. We kiezen voor A’kzie omdat we die organisatie goed kennen. We steunen de werking van A’kzie omdat we van mening zijn dat het goed is, wat ze voor armen doen”, zegt Yassin El Attar. Grootste pijler van A’kzie is betaalbare vrije tijd aanbieden, zoals leuke dag- en zomeruitstappen voor minderbedeelde mensen.

Culturen en gemeenschappen

Het is mooi om zien, hoe over alle culturen en gemeenschappen heen de handen in elkaar geslagen worden voor De Warmste Week. De kracht die van de grootste solidariteitsactie van ons land uitgaat, is dan ook enorm. “De Warmste Week verbindt mensen en gemeenschappen met elkaar”, vertelt Yassin El Attar. “Het is belangrijk dat we allemaal de banden aanhalen. We vinden het vanuit onze eigen overtuiging alvast nodig om ons in te zetten voor het goeie doel. En we vinden het sowieso gewoon onze plicht om de mensen die het minder breed hebben, extra te ondersteunen in onze samenleving. We gaan met een delegatie moslims de cheque voor A’kzie trouwens ook in het Warmste Week-dorp op het Nelson Mandelaplein zelf overhandigen. Dat zal wellicht ergens tijdens het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 december zijn”, aldus Yassin El Attar. Wie zin heeft in lekkere soep of een krokante loempia: de verkoop in het kraampje is volop bezig en loopt er vandaag nog tot 18 uur.