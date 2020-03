Moskee Atakwa schort vrijdaggebed op Peter Lanssens

12 maart 2020

15u38 0 Kortrijk Het bestuur van moskee Atakwa in de Stasegemsestraat heeft in het kader van het oprukkende coronavirus beslist om grote samenkomsten, zoals het vrijdaggebed, tijdelijk op te schorten.

“We zijn ons sterk bewust van de verantwoordelijkheid die we dragen naar onze bezoekers toe, zeker met de vele ouderen die bij ons over de vloer komen”, zegt woordvoerder Yassin El Attar. “We bidden tot Allah om de mensheid te behoeden voor deze en andere ziektes. We bidden tot Allah om zieke mensen te genezen.”