Moorseelsestraat weken dicht voor verkeer Peter Lanssens

08 november 2019

17u51 0

De firma Adiel Maes uit Lichtervelde werkt van dinsdag 12 tot en met vrijdag 29 november in de Moorseelsestraat in Kortrijk. Om er greppels te vernieuwen en waterontvangers te plaatsen. De Moorseelsestraat is tijdens de werken bijna drie weken dicht op een strook tussen de Vlasboemstraat en het huisnummer 136, vlak bij het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Het verkeer kan tijdens de werken wel lokale omleidingen volgen. De eerste gaat via de Meensesteenweg, Zwingelaarsstraat en Bissegemsestraat. De tweede omleiding loopt via de Kortrijksestraat, Oude Ieperseweg en Guido Gezellelaan.