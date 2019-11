Moordenaar Jill (36) blijft maand langer in de cel: “Niemand wist dat ze de draad van hun relatie weer hadden opgepikt” Hans Verbeke

08 november 2019

11u51 18 Kortrijk De raadkamer in Kortrijk heeft de aanhouding verlengd van de 39-jarige man die eerder deze week in Aalbeke zijn ex-partner vermoordde. De advocaat van de man gaat niet in beroep tegen die beslissing. “Mijn cliënt wil niet vrijkomen, hij wil z’n verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het. “Maar iedereen moet wel weten dat ze na de breuk in het geniep de draad van hun relatie weer hadden opgenomen. Afgelopen weekend liepen ze nog arm in arm over de Grote Markt in Kortrijk.”

Ridouan O. (39) daagde vrijdag niet op voor de zitting van de raadkamer in Kortrijk. “Simpelweg omdat we zijn vrijlating niet vragen”, zegt advocaat Thomas Vandemeulebroucke daarover. “Zo’n verzoek zou onbehoorlijk zijn en uiteraard ook niet ingewilligd worden. Mijn cliënt wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij heeft bijzonder veel spijt van z’n daden. Niets kan op tegen het leed waar de nabestaanden van het slachtoffer nu mee geconfronteerd worden maar ook hij is een gebroken man. De reconstructie van donderdag moest te pas en te onpas worden stilgelegd omdat hij te emotioneel was om mee te werken. Het was bijzonder heftig. De onderzoeksrechter moest meer dan eens op hem inpraten, zodat mijn cliënt zich toch kon vermannen en op die manier toch een beeld te geven van wat er die fatale morgen is gebeurd.”

Relatie hernomen

Vandemeulebroucke weet zelf ook niet hoe het dinsdagmorgen zover is kunnen komen. “Het klopt dat mijn cliënt en het slachtoffer afgelopen zomer uit elkaar zijn gegaan. Maar nadien hebben ze de draad van hun relatie weer opgenomen. Heimelijk weliswaar, omdat zowel haar als zijn ouders tegen de relatie waren. Maar anderzijds staken ze zich niet weg voor de buitenwereld. Zo liepen ze afgelopen weekend nog arm in arm op de Grote Markt in Kortrijk, vertelt mijn cliënt. Hij heeft de noodlottige afloop ook helemaal niet gewild. Het is dinsdagmorgen tot een bijzonder heftige discussie gekomen tussen beiden. In een opwelling heeft hij een mes genomen dat in de auto van het slachtoffer lag.”

Onduidelijkheden uitklaren

Volgens zijn advocaat beseft Ridouan O. dat hij lange tijd opgesloten zal worden. “Hij aanvaardt dat en zal zijn straf uitzitten. Hij heeft de feiten gepleegd en neemt zijn verantwoordelijkheid.” Het onderzoek bevindt zich in een nog bijzonder prille fase. Een pak onduidelijkheden moet nog worden uitgeklaard. Zo worden nu volop de verklaringen van de dader, die bekentenissen aflegde, getoetst aan de resultaten van de reconstructie die donderdag plaatsvond in Aalbeke en Wevelgem.