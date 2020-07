Moord op Pascal Bauwens: Rus na 2,5 jaar ontkennen toch op weg naar assisen LSI

01 juli 2020

13u25

Bron: LSI 0 Kortrijk Bijna 2,5 jaar nadat op Walle in Kortrijk Pascal Bauwens (40) is vermoord, is het onderzoek afgerond. De raadkamer in Kortrijk verstuurde het dossier naar de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent, die het op haar beurt naar het hof van assisen zal sturen. De enige verdachte, een 46-jarige Rus uit Izegem, blijft nog altijd zijn betrokkenheid ontkennen.

Op 2 februari 2018 werd druggebruiker en –verkoper Pascal Bauwens in zijn woning op Walle in Kortrijk het hoofd ingeslagen. Enkele uren nadien ontdekte zijn vader, die vlakbij woont, zijn lichaam. Lang duurde het niet vooraleer het gerecht Rus Ramzes T. (46) op het spoor kwam als verdachte en kon oppakken. Sindsdien verblijft hij in de cel. Tijdens het volledige onderzoek bleef T. zijn betrokkenheid ontkennen. Volgens hem moet er na zijn bezoek aan Bauwens nog iemand anders zijn binnen geweest en de moord hebben gepleegd. Wat het motief was voor de moord, bleef door de ontkenning onduidelijk. Alles speelde zich wel binnen het drugsmilieu af. Ramzes T. heeft een goedgevuld strafblad, onder meer voor drugsfeiten.