Mooneye op Warmste Week: “Grote eer dat we daar mochten staan”

21 december 2019

De Moense band Mooneye, die deel uitmaakt van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel, mocht vandaag aantreden op het podium van de Warmste Week in Kortrijk. Een grote eer, vond frontman Michiel Libberecht. “Het was echt leuk om te doen, zo dicht bij huis. We merkten dat wel dat de mensen in het publiek extra enthousiast waren toen we op het podium kwamen.” Ze mochten er live op de radio ook even vertellen over het fantastische jaar dat ze achter de rug hebben. Onder meer het optreden in de AB in Brussel vonden ze zelf de max. En dat ze recent ook al een reeks huiskamerconcerten hebben afgewerkt, dat vertelden ze ook. “Blijkbaar zaten er een aantal mensen bij wie we in de living zijn komen optreden in het publiek”, lacht Michiel. “Sowieso is het echt een mooie kans dat we mochten optreden op de Warmste Week. Heel veel mensen hebben ons gezien en gehoord, merkte ik achteraf aan de vele reacties op sociale media. We hebben heel veel mensen bereikt die Mooneye anders misschien niet hadden leren kennen.”