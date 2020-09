Monumento zoekt creatieve herbestemming voor feestzaal Dam 71: “Coronaproof restaurant, escaperoom, alle voorstellen zijn welkom” Peter Lanssens

08 september 2020

16u48 0 Kortrijk De Orangerie aan de Dam, sinds 2015 feestzaal Dam 71, is door traiteur Du Biez verkocht aan stadsontwikkelaar Ciril. Omdat het zeker nog een jaar duurt voor de plannen voor een residentiële invulling daar vorm krijgen, mogen de gebouwen een tijdelijke herbestemming krijgen.

Monumento begeleidt die zorgvuldige herbestemming. Die specialist heeft ervaring met bijvoorbeeld de Kultuurkliniek in het gewezen ziekenhuis in Maaseik en kunstateliers in de voormalige Sint-Lutgardisschool in Mortsel. Voor Dam 71 wordt aan een creatieve en originele herbestemming gedacht. “Dat gaat van een coronaproof restaurant tot een escaperoom, we staan voor veel open”, zegt Caroline Staessens van Monumento.

De kostprijs is te bespreken, maar de prijzen zijn laag en starten aan 150 euro per maand. Interesse? Mail uw voorstel naar info@monumento.be. Wie voorbeelden wil bekijken: www.monumento.be/news.