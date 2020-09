Monsterbrand in zwembad Lago Weide ontstond in groene glijbaan: “Door samenhang van menselijke handelingen” Peter Lanssens

13 september 2020

10u34 36 Kortrijk Het inferno aan het gloednieuwe zwemcomplex in Kortrijk, anderhalf jaar geleden, is in de groene glijbaan ontstaan door ‘een samenhang van menselijke handelingen’. “Het is een vermoeden dat we al heel lang hadden”, zegt operationeel Lago-directeur Tom Hillewaere.

De enorme brand legde op woensdag 26 februari 2019 de vijf glijbanen en toren van Lago Weide in de as, kort voor de opening van het nieuwe sportbad en subtropisch zwemparadijs.

Gemeenteraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) stelde een tijd geleden een mondelinge vraag in de raad, over de oorzaak van de brand. De stad Kortrijk stuurde Vermeersch afgelopen donderdag een mail, met een voorlopige stand van zaken.

Chemische producten

Daaruit blijkt het volgende. De aangestelde gerechtsdeskundige stelde maanden geleden al een uitgebreid verslag voor, in aanwezigheid van alle betrokken partijen en in aanwezigheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Hieruit blijkt dat de brand in de groene glijbaan ontstond, waar er aanpassingswerken waren met chemische producten. Het is ook zeker dat de brand te wijten is aan een ‘samenhang van menselijke handelingen’. Vervolgens zijn er toch nog wat vraagtekens.

Tijdens een ‘inzwemmoment’ bleek dat de groene glijbaan wat te snel ging. Je kan dat met een behandeling oplossen, om de glijbaan te vertragen Tom Hillewaere, operationeel Lago-directeur

Want het inferno heeft volgens het verslag van de gerechtsdeskundige en/of te maken met een verkeerde mengverhouding van ‘de reactiecomponenten’ van de chemische stoffen, en/of met de dikte van de harslagen in de groene glijbaan, en/of met de aanwezigheid van brandbare goederen op de plaatsen waar de werken werden uitgevoerd.

“Tijdens een ‘inzwemmoment’ bleek dat de groene glijbaan wat te snel ging. Je kan dat met een behandeling oplossen, om de glijbaan te vertragen”, vertelt Tom Hillewaere. “Dat is niet uitzonderlijk. Zo’n ingrepen gebeuren overal in de wereld met glijbanen. Wat er nu precies fout liep in het zwembad Weide, is nog niet helemaal duidelijk. De rechtszaak loopt nog. Wij zijn als beheerder enkel toeschouwer in deze kwestie. We zijn vooral blij dat toen niet het hele zwembad afbrandde en we uiteindelijk toch vrij snel konden heropstarten.”

Schadebedrag van 5 miljoen euro

Er komt sowieso nog een nieuwe zitting over de zaak in de rechtbank, om over de verdere vooruitgang van het dossier te beslissen en om meer klaarheid te brengen. Het kan nog jaren duren voor alles (op het vlak van verzekeringen) uitgeklaard is.

Het schadebedrag van de brand is dan ook enorm. Het bedroeg 5 miljoen euro. Daar komen ook nog eens de exploitatieverliezen bij, want door de brand kon het zwembad niet meteen open. En het draaide ook lang maar op halve kracht.