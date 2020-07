Mondmaskerplicht meteen massaal nageleefd in Kortrijk, toch al zeker in de winkelstraten Peter Lanssens

25 juli 2020

13u28 0 Kortrijk De stad Kortrijk kondigt voor onbepaalde tijd een De stad Kortrijk kondigt voor onbepaalde tijd een algemene mondmaskerplicht op alle publiek toegankelijke plaatsen af, over het volledige grondgebied van de stad en de zeven deelgemeenten. Omdat de coronacijfers op zijn minst zorgwekkend zijn in Groot-Kortrijk . De mondmaskerplicht wordt meteen massaal nageleefd, toch al zeker in de winkelstraten. Ze stelden we zaterdagmiddag zelf vast in hartje Kortrijk. “We verspreiden straks nog 25 affiches in het stadscentrum”, zegt schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

De door burgemeester Vincent Van Quickenborne ingevoerde mondmaskerplicht brengt een eenvoudige boodschap. Als je je huis of appartement verlaat, draag je een mondmasker. Altijd en overal. Die duidelijkheid werkt, zo stelden we zaterdagmiddag zelf vast in de Lange Steenstraat en Steenpoort. Bijna alle shoppers, Kortrijkzanen en bezoekers, droegen er braaf een mondmasker. Zonder te morren. Er is dan ook veel begrip voor de drastische maatregel. Al kan blijven informeren geen kwaad, om nog meer mensen op de hoogte te brengen.



Dat komt binnenkort in orde. “We verspreiden straks ook nog 25 uniforme en duidelijke affiches op drukke plaatsen in het stadscentrum”, zegt Ruth Vandenberghe. “En vanaf maandag 27 juli komen er op ruime schaal banners, ook in de deelgemeenten”, aldus de schepen. Stewards houden in het winkelwandelgebied een oogje in het zeil, vanaf zaterdagnamiddag. De politie zal ook regelmatig patrouilleren. “We houden het dit weekend nog bij vermaningen en waarschuwingen, vanaf maandag volgen er boetes voor wie pertinent weigert om een mondmasker te dragen. Tenzij er nu al manifeste inbreuken zijn, zoals in horecazaken”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Het winkelwandelgebied krijgt vanaf maandag 27 juli ook nog toegangspoorten, zoals begin mei al gebeurde. Op die poorten zullen eveneens affiches hangen. Met duiding over de mondmaskerplicht en andere coronamaatregelen, zoals afstand houden. “Informeren moet zeker blijven gebeuren, er zijn altijd mensen die momenteel nog niet op de hoogte zijn van alle maatregelen, zeker bezoekers van buiten Kortrijk”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Voor alle duidelijkheid nog even herhalen: de mondmaskerplicht in Kortrijk is niet enkel in winkelstraten en op drukke locaties, maar op àlle publiek toegankelijke plaatsen. Wat voor veel mensen toch wennen is. “Ik maak mij geen illusies, het zal stap voor stap gaan”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Tegen dat alle 77.000 Kortrijkzanen het beseffen. En alle bezoekers.” Tot slot niet vergeten dat er voortaan ook een verplichting is in Groot-Kortrijk om uw sociale bubbel tot tien te beperken. De maatregelen houden aan tot de coronacijfers veel beter worden.