Mondmaskerplicht in Kortrijk vanaf 15 augustus alleen nog binnen de kleine ring: “Al 42 pv’s uitgeschreven, sluiting dreigt voor twee horecazaken” Peter Lanssens

14 augustus 2020

14u43 4 Kortrijk Burgemeester Vincent Van Quickenborne voerde op zaterdag 25 juli een mondmaskerplicht in over het volledige grondgebied van Kotrijk en de zeven deelgemeenten. Nu de coronacijfers beter zijn, wordt die plicht deels teruggeschroefd. De mondmaskerplicht geldt vanaf zaterdag 15 augustus alleen nog binnen de kleine ring rond Kortrijk. De politie heeft ondertussen al 42 pv’s uitgeschreven voor het niet dragen van een mondmasker. Verder werden twee horecazaken al twee keer betrapt voor het overtreden van coronamaatregelen. Bij een derde overtreding moeten ze dicht.

Buiten de kleine ring rond Kortrijk hoef je geen mondmasker meer te dragen, behalve waar dat federaal verplicht is, zoals op markten, in publieke ruimtes van openbare gebouwen, in winkels en als je je verplaatst in een horecazaak. Het is buiten de kleine ring rond Kortrijk verder verplicht om op alle publiek toegankelijke plaatsen in openlucht altijd een mondmasker of een alternatief in stof bij zich te hebben.

“De mondmaskerplicht is de voorbije weken goed nageleefd, wat de verdienste is van de Kortrijkzanen. Dank daarvoor”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Toch heeft de politie al 42 pv’s uitgeschreven voor het niet dragen van een mondmasker. Die overtreders krijgen een boete van 250 euro. De meeste overtredingen gebeurden in de buurt van het station en in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat.

Rode kaart

Ook twee horecazaken kregen al twee keer een gele kaart voor het niet naleven van de coronamaatregelen, per gele kaart goed voor een boete van 750 euro. “Bij een derde overtreding krijgen ze een rode kaart en moeten ze sluiten”, gaat Van Quickenborne verder. “We hebben met de politie afgesproken om die horecazaken niet publiek kenbaar te maken, maar ze worden nauwgezet opgevolgd.”

De mondmaskerplicht binnen de R36 geldt vanaf 12 jaar. Een mondkapje dragen hoeft niet tijdens verplaatsingen met de auto, motor, fiets of step, tijdens de beoefening van een sportactiviteit, tijdens werken die zware fysieke inspanningen vergen en voor wie een medisch attest heeft dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.