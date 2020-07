Mondmaskerplicht houdt klanten niet tegen: ‘Wat moet dat moet’ Joyce Mesdag

11 juli 2020

15u55 0 Kortrijk Dat je vandaag voor de eerste dag verplicht een mondmasker moet dragen in de winkels, lijkt de mensen niet weg te hebben gehouden uit het centrum van de stad. Het was gezellig druk in de straten. “Al onze klanten dragen plichtsbewust een mondmasker, ik heb nog niemand op de nieuwe regels moeten wijzen”, zegt Stefan Somers van Optiek Somers.

“Wij vinden de nieuwe regel een goeie zaak”, zeggen Justine Verhee uit Nieuwkerke, Sarah Nachtergaele uit Poperinge en Camille Derycke uit Oudenaarde. “Het is een kleine moeite om een mondmasker te dragen, dus doen we dat gewoon.”

Ook bij kledingwinkel Magnificence staan ze achter de mondmaskerplicht. “Wie geen mondmasker draagt, laten we niet binnen”, zegt Valentine Vervaeke. “Maar tot nu toe heb ik nog geen enkele klant moeten aanspreken. Alle klanten hadden er al uit zichzelf eentje op. Het is voor ons wel lastig om een hele dag met een mondmasker rond te lopen, maar het is voor de goeie zaak.”

Ook de klanten van optiek Somers hielden zich zonder morren aan de regels. “Ik heb nog niemand op de nieuwe regels moeten wijzen”, zegt Stefan Somers van Optiek Somers. “Iedereen die hier vandaag binnen kwam, had al uit zichzelf een masker op. We hebben dan ook sympathieke klantjes, he”, knipoogt Stefan. “Wat moet dat moet”, roept een klant die er net een bril komt passen.