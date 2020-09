Mondmaskerplicht blijft op markten en in winkelwandelgebied van Kortrijk Peter Lanssens

30 september 2020

09u43 0 Kortrijk Een nieuwe federale richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad schrijft voor dat mondmaskers vanaf donderdag 1 oktober enkel nog verplicht zijn op plaatsen waar het druk is en waar de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. Hierdoor vervalt de mondmaskerplicht binnen de kleine ring (R36) in Kortrijk. Mondkapjes zijn wél nog verplicht in het winkelwandelgebied en op markten, inclusief brocante- en rommelmarkten en kermissen.

Ook op grote evenementen blijft het dragen van een mondmasker verplicht, zoals op het op stapel staande coronaproof evenementenplein Depart XXL. Het is ook nog altijd verplicht om altijd een mondmasker of alternatief in stof op zak te hebben, op alle publiek toegankelijke plaatsen. Verder moet je in openbare gebouwen verplicht een mondmasker blijven dragen. Dat gaat dus over het stadhuis of andere openbare gebouwen van de stad zoals de bibliotheek, musea, de stadsschouwburg en containerparken.

Er komt wel een versoepeling van de mondmaskerplicht tijdens plechtigheden in de trouwzaal van het historisch stadhuis, zoals tijdens huwelijken en jubilea. Zodra je neerzit in de trouwzaal, mag het mondmasker af tijdens de plechtigheid. Wie rondloopt, zoals een fotograaf of receptiepersoneel, is wel nog altijd verplicht om een mondmasker te dragen. Ook in de hal van het historisch stadhuis en tijdens het zich verplaatsen, blijft het dragen van een mondmasker verplicht. Na elke plechtigheid worden alle stoelen, banken, plexiglas en tafel telkens ontsmet.

Wat het dragen van een mondmasker in horecazaken betreft, blijven de federale regels gelden. Ook in handelszaken blijft het verplicht. En dus bijvoorbeeld ook in het winkelcentrum K in Kortrijk. Daar wijst K-shoppingmanager Dominique Desmeytere nog eens op. Want hij ziet er het aantal inbreuken toenemen.