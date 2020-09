Mondmasker dragen vanaf oktober niet langer verplicht in stadscentrum Kortrijk Peter Lanssens

23 september 2020

18u07 56 Kortrijk Het is vanaf donderdag 1 oktober niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in het stadscentrum van Kortrijk. De mondmaskerplicht in het gebied binnen de kleine ring (R36) valt dan weg. Burgervader Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) volgt zo een nieuwe federale richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad.

Mondmaskers zijn vanaf 1 oktober enkel nog verplicht op plaatsen waar het druk is en waar de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden, zoals op de maandagmarkt. In gesloten ruimtes blijven de bestaande regels gelden. Je draagt dus nog altijd een mondmasker in winkels, op het openbaar vervoer, in de bioscoop, in het stadhuis, in andere openbare gebouwen zoals de bibliotheek,… Wat het dragen van een mondmasker in horecazaken betreft, blijven de federale regels gelden. Het is verder wel nog steeds verplicht om op alle publiek toegankelijke plaatsen in openlucht een mondmasker of alternatief in stof op zak te hebben.