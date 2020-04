Mondmasker dragen aangenamer met earbuddy: “Het snijdt minder” Peter Lanssens

14 april 2020

14u37 10 Kortrijk Urenlang een mondmasker dragen kan door druk en wrijving huidproblemen ter hoogte van de oren veroorzaken. Earbuddies maken het dragen van mondmaskers nu aangenamer, wat meer dan welkom is in coronatijden. Er zijn ondertussen al 10.000 exemplaren aan zorginstellingen en ziekenhuizen in de regio bezorgd.

De hogeschool Vives kwam samen met een werkgroep van (zorg)technologen, artsen en verpleegkundigen tot de earbuddy. Door het hulpstuk snijdt een mondmasker minder en past het beter op het gezicht. De earbuddies zijn geschikt voor chirurgische en FFP2-mondmaskers. Belangrijk voor zorgverstrekkers is dat ze de earbuddy eerst testen. Om te voelen op welke hoogte op het achterhoofd het hulpstuk het best past. Zodat het mondmasker comfortabeler aanvoelt én nog steeds mooi aansluit, zoder de druk naar andere plaatsen te verleggen.

We roepen verder scholen op om zelf earbuddies te produceren, zodat we er nog meer kunnen verdelen in lokale zorginstellingen. Tina Baetens en Veerle De Mey

Alle studenten verpleegkunde en vroedkunde, die momenteel stage lopen, kregen ook al een earbuddy, per post toegestuurd. Vives stelt earbuddies ook ter beschikking onder een ‘creative common licentie’. Concreet: iedereen mag het ontwerp gebruiken, aanpassen en verdelen. Met als afspraak dat er geen commerciële doeleinden mee gemoeid zijn. “We roepen verder scholen op om zelf earbuddies te produceren, zodat we er nog meer kunnen verdelen in lokale zorginstellingen”, zeggen opleidingshoofd zorgtechnologie Tina Baetens en Veerle De Mey, directeur van het studiegebied industriële wetenschappen en technologie. Je kan ook earbuddies aanvragen via www.vives.be/coronatech, net zoals gelaatsschermen en handenvrije deuropeners.

Al 25 maakbedrijven uit binnen- en buitenland meldden zich aan om de handenvrije deuropeners, ook een ontwikkeling van Vives, te produceren en verder te verdelen. Wie nog andere zorgtechnologische oplossingen zoekt, kan ook contact opnemen via de site.