Mogelijk petanque in oude brandweerkazerne Peter Lanssens

14 juni 2019

16u22 0

Petanque spelen kan sinds vorig jaar niet meer op een privaat domein in de Bergstraat in Aalbeke, na het overlijden van eigenaar André Tomme. Clubs en verenigingen trokken aan de alarmbel. CD&V 4.0-gemeenteraadslid Roel Deseyn meldt dat er een oplossing is. De spelers kunnen vanaf augustus in de oude brandweerkazerne in de Bergstraat terecht. Waar plaats is voor enkele petanquebanen. Roel Deseyn heeft het over een goede samenwerking in het dossier, maar verspreidde het nieuws zonder overleg. Geen verstandige zet, vinden ze in het stadhuis van Kortrijk. “We zijn blij dat we een oplossing kunnen bieden aan de petanqueclubs in het zuiden van onze stad”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We werken daar al sinds februari in alle stilte aan. We weten sinds kort inderdaad dat het mogelijk is om de oude kazerne te gebruiken. Maar er moet nog veel gebeuren. Het is te vroeg om hierover te communiceren. Hopelijk hypothekeert dit het dossier nu niet.”