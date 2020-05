Moeskroensesteenweg (N43) week dicht voor verkeer Peter Lanssens

22 mei 2020

15u54 5 Kortrijk De doortocht van de Moeskroensesteenweg (N43) in Aalbeke is vanaf maandag 25 mei een week dicht voor verkeer. De toplaag van de drukke gewestweg wordt afgefreesd en vernieuwd.

Het gaat over een strook van zo’n 700 meter, van woonzorgcentrum De Weister tot een eindje voorbij Floribel Toys. Om de werken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen veilig en vlot te laten verlopen, sluit de doortocht voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer tussen Kortrijk en Moeskroen wordt omgeleid via de ring rond Kortrijk (R8), de autosnelweg E17 en de Geallieerdenlaan (N58). Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen de timing van de werken wel nog doen opschuiven. Maar de weersvoorspellingen zijn goed.