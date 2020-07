Mobiele frituur nu ook op zondag in Rollegem: “Meevaller in tijden van corona” Peter Lanssens

23 juli 2020

11u28 0 Kortrijk De frituur van GK food mobile breidt de openingsuren uit in Rollegem, waar geen vaste frituur meer is. “We staan er voortaan niet enkel op vrijdag van 17.30 tot 22 uur, maar ook op zondag van 17.30 tot 22 uur, behalve in de winter”, zeggen zaakvoerders Geoffrey De Loor en Gino Waelkens.

De toestemming van de stad Kortrijk om én op vrijdag én op zondag telkens op Rollegemplaats te mogen staan, is in tijden van corona een meevaller voor GK food mobile. “Want communies, babyborrels, huwelijken enzovoort mogen we voorlopig niet meepikken met onze mobiele frituur, we kregen veel annulaties binnen voor feesten, traiteur en catering. We zijn daarom blij om ook op zondag naar Rollegem te mogen komen. Wel jammer dat we nog geen terras voor onze mobiele frituur in Rollegem mogen zetten. Dat zou het voor de mensen nog aangenamer maken”, zegt Gino Waelkens. De mobiele frituur omvat een bestelwagen met aanhangwagen.

De aanhangwagen is professioneel ingericht met een toog, vitrine, friteuse met dampkap en koelkast. GK food mobile werkt met vers gesneden frietjes in tipzakken. Wie dat wil, kan ook frietjes in een bakje krijgen. Het aanbod omvat verder zo’n twintig snacks en zo’n zestien meeneemgerechten zoals vol-au-vent, stoofvlees, vogelnestjes, spaghetti en koeientong in madeirasaus.