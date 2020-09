Mobiel recyclagepark en groenkar komen naar je toe in Kortrijk: “Niet iedereen heeft een auto” Peter Lanssens

21 september 2020

13u11 24 Kortrijk Goed nieuws voor Kortrijkzanen die geen auto hebben of geen zin hebben om in de file te staan aan het recyclagepark in Harelbeke. Voortaan komen een mobiel recyclagepunt en de groenkar naar je toe. “Inwoners sorteren zo dicht bij huis hun afval”, zegt schepen Ruth Vandenberghe.

Nu het recyclagepark in de Graaf Karel de Goedelaan in het centrum van Kortrijk dicht is, rijden Kortrijkzanen in principe best naar buurstad Harelbeke, waar het recyclagepark aan de N43 fors uitgebreid is. Maar veel mensen ergeren er zich momenteel aan de lange wachttijden. Om het de Kortrijkzanen makkelijker te maken, rijdt er voortaan een mobiel recyclagepunt door Groot-Kortrijk rond, elke werkdag op een andere locatie.

We evalueren het mobiel recyclagepunt continu. Zo bekijken we of de locaties goed zijn en welke spullen er vooral gedeponeerd worden. schepen Ruth Vandenberghe

Extra service

“Er verdwijnt nog te veel in restafvalzakken dat daar niet thuishoort, zoals verwelkte bloemen. We lossen dat mee op met het mobiel recyclagepunt”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Het is een extra service voor wie bijvoorbeeld niet groot behuisd is of geen auto heeft. We evalueren het mobiel recyclagepunt continu. Zo bekijken we of de locaties goed zijn en welke spullen er vooral gedeponeerd worden.”

De volgende spullen zijn welkom in het mobiel recyclagepunt: kleine stukken hard plastiek zoals speelgoed of huishoudmateriaal, klein elektrisch materiaal zoals een scheermachine of tablet, kleine metalen voorwerpen zoals keukengerei en bakvormen, kleine stukken vlak glas zoals een spiegeltje of glas uit een fotokadertje, piepschuim, cd’s en dvd’s, kurken en kleine houten voorwerpen zoals een kratje of fotokadertje. “Het principe is eenvoudig, het moet in een grote boodschappentas passen”, zegt Ruth Vandenberghe. In de groenkar zijn grasmaaisel, onkruid, bladeren, takken, snoeisel van struiken en bomen en plantenresten welkom, maar compost niet. “We bekijken om een extra compostcentrum in het hart van de stad aan te bieden”, zegt de schepen.

We zouden graag hebben dat er in het vast recyclagepark in Harelbeke met online reserveren wordt gewerkt. In Kortrijk liep dat namelijk prima. Al is het wel niet evident. Want dan heb je een hele ‘back office’ nodig ook. schepen Ruth Vandenberghe

Klachten

Allemaal prima zo’n mobiel recyclagepark, maar ondertussen regent het wel klachten voor wie toch naar het intergemeentelijk recyclagepark in Harelbeke moet, waar je niet online moet reserveren vooraf. Er is ook nog geen camera langs de N43 nabij de ring rond Kortrijk (R8) geïnstalleerd zodat mensen online eerst de drukte kunnen bekijken op de weg naar het recyclagepark, vooraleer te vertrekken. Dat is voor binnenkort. Mensen stellen zich ook vragen over de werking in het recyclagepark, die efficiënter zou kunnen.

“We zijn op de hoogte van die klachten, we willen ook van de afvalintercommunale Imog weten hoe de vork precies aan de steel zit”, vertelt Ruth Vandenberghe. “De mensen moeten het wel tijd geven, ze moeten nog aan de nieuwe situatie in Harelbeke wennen. We zouden verder graag hebben dat er ook in Harelbeke met online reserveren wordt gewerkt. In Kortrijk liep dat namelijk prima. Al is het wel niet evident. Want dan heb je een hele ‘back office’ nodig ook.”

Het mobiel recyclagepark doet elke weekdag een andere locatie aan. Het staat op maandag op de Graanmarkt van 8 tot 13 uur (enkel daar zonder groenkar bij) en in Bissegem (de ene week in de Tientjesstraat, de andere week op de parking Rietput). Op dinsdag is dat de ene week in de Sint-Katharinastraat in Sente en de andere week op parking Stade. Op woensdag is dat altijd op parking Mimosa. Op donderdag is dat de ene week op het Olympiadeplein en de andere week in de Spinnersstraat in Marke. En op vrijdag is dat de ene week op Kooigemplaats en de andere week in de Nachtegaalstraat in Aalbeke. Het mobiele recyclagepunt en groenkar zijn, met uitzondering van de Graanmarkt, open van 15 tot 19.30 uur. Meer info: www.kortrijk.be/afval.

Recyclagepark Heule



Nog even herhalen dat in Kortrijk zelf ook het vast recyclagepark in de Rollegemseweg in Rollegem op afspraak open is. Dat is ook zo voor de recyclageparken in de Maandagweg in Kortrijk en Lage Dreef in Heule, maar daar enkel voor gratis fracties. Het recyclagepark in de Maandagweg blijft open tot het recyclagepark in Heule uitgebreid is, wat voorlopig niet zeker is, na bezwaar van een omwonende, die inkijk en hinder vreest. “We verwachten in de week van 22 oktober een beslissing van het provinciebestuur, over de vergunning voor die uitbreiding”, zegt schepen Ruth Vandenberghe.

Meer info over de vaste recyclageparken in Kortrijk: www.kortrijk.be/recyclageparken.