Mira en Manon planten samen met klas 1.200 bomen in Warande: “We mochten niet naar klimaatbetogingen” Alexander Haezebrouck

20 november 2019

18u33 0 Kortrijk 22 leerlingen van het tweede middelbaar Latijn van het Spes Nostra in Heule hebben maar liefst 1.200 bomen geplant in de Warande. Het initiatief komt van leerlingen Mira Verschaete (13) en Manon Cardoen (13). “Omdat we vorig jaar niet mee mochten naar de klimaatbetogingen in Brussel, wilden we deze bomen planten”, vertellen de meisjes.

“We wilden vorig jaar zo graag mee gaan betogen in Brussel voor het klimaat”, vertellen Mira Verschaete (13) en Manon Cardoen (13). “Maar we mochten niet van onze ouders omdat we nog te jong waren. Omdat we toch zo graag iets voor het milieu wilden doen zijn we met de school overeengekomen dat we bomen gingen planten.” Stad Kortrijk koos een geschikte locatie, in overleg met Spes Nostra. “De stad stelde voor om de bomen hier in De Warande te plaatsen”, vertelt leerkracht Nicole Vantomme van Spes Nostra. “De leerlingen waren zo gemotiveerd dat ze eerst bloemen wilden verkopen om met dat ingezamelde geld boompjes te kunnen kopen. Maar omdat de stad die bomen aankocht, was dat niet meer nodig.” Mira, Manon en hun twintig klasgenoten plantten woensdag 1.200 bomen. “We zijn blij dat we op die manier iets kunnen doen voor het klimaat. Eigenlijk is iedereen van de klas wel enthousiast, dat is leuk.”