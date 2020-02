Minivoetbalcompetitie weert allochtone ploeg: “Geen racisme, wel wegens onsportief gedrag” Fiere leider Kortrijk United niet meer welkom in Gavermini in Harelbeke Peter Lanssens

17 februari 2020

18u14 3 Kortrijk Kortrijk United, fiere leider in Gavermini in Harelbeke, vliegt uit die competitie. “Wat niets met racisme te maken heeft”, zegt Gavermini-voorzitter Danny Vanneste. “Ze vliegen er uit wegens onsportief gedrag en verbale grofheden.” Kapitein Rashed Ouassou van Kortrijk United is niet akkoord. “Als ze ons ‘bruinzakken’ noemen, reageren we daar op. Maar we gaan nooit te ver.”

Kortrijk United stormt recht op een tweede titel op rij af, met 46 punten uit 17 wedstrijden en 11 punten voorsprong op de tweede: café De Gilde. Maar die tweede titel komt er niet. De ploeg vliegt stante pede uit de Gavermini-competitie. Gavermini-voorzitter Danny Vanneste zat hierover afgelopen donderdag nog rond de tafel met burgemeester Alain Top (sp.a). Maar Danny Vanneste blijft bij zijn beslissing. Een verzoening is uitgesloten.

Competitie redden

“Kortrijk United is de beste ploeg”, zegt Vanneste. “Maar er zijn spelers die verbaal grof durven zijn. En er is sprake van onsportief gedrag. Zoals tegenstanders omduwen, als de scheidsrechter niet kijkt. Er waren geen vechtpartijen. Maar andere ploegen voelen zich geïntimideerd door Kortrijk United. Ik kreeg al vijf mails met klachten. Sommige ploegen willen niet meer tegen Kortrijk United spelen. De laatste twee matchen gaven de tegenstanders van Kortrijk United forfait. Er zijn ook scheidsrechters die niet meer op wedstrijden met Kortrijk United willen fluiten. Zo kan het niet verder. Ik doe het al 43 jaar, maar dit maakte ik nog nooit mee. Ik wil vooral de Gavermini-competitie redden. Dat heeft niets met racisme te maken. Ik vind die omschrijving niet correct.”

Wij intimideren? Het is eerder omgekeerd. Als wij horen hoe spelers van andere ploegen ons soms omschrijven als ‘vuile spelers’ en ‘bruinzakken’, reageren we verbaal. Zonder te ver te gaan. We beheersen ons. Weet u: we doen er alles aan om ons te integreren en aan te passen. Maar toch is het weer niet goed. Rashed Ouassou, kapitein van Kortrijk United

Nergens welkom

Volgens Kortrijk United is er geen enkele reden om hun ploeg uit de Gavermini-competitie te weren. “Van onsportief gedrag is geen sprake, met hooguit enkele gele kaarten en één rode kaart in zeventien wedstrijden”, zegt kapitein Rashed Ouassou. De andere kernspelers zijn Yassin Lakhabizi, Brahim Ouassou, Faycal Oucheri, Hamid Adderdour, Sofiane Bouderbala en Mourad Hathout. “Wij intimideren? Het is eerder omgekeerd. Als wij horen hoe spelers van andere ploegen ons soms omschrijven als ‘vuile spelers’ en ‘bruinzakken’, reageren we verbaal. Zonder te ver te gaan. We beheersen ons. Weet u: we doen er alles aan om ons te integreren en aan te passen. Maar toch is het weer niet goed. Het is trouwens de tweede keer dat we dat meemaken. Want enkele jaren geleden vlogen we ook al uit een competitie, van de Kortrijkse Minivoetbal Vereniging. Ook dan zonder echte reden, want er pakten toen in een heel seizoen maar twee van onze spelers een rode kaart. Of zijn ze allemaal jaloers omdat we zo goed zijn? Het is erg dat we nergens welkom zijn. We willen competitie spelen.”

Perikelen

Burgemeester Alain Top (sp.a) van Harelbeke wikt en weegt zijn woorden: “We hebben Danny Vanneste van Gavermini gehoord omdat we als stad niet toelaten dat een ploeg voor mogelijk racisme uitgesloten wordt. Danny gaf ons een opsomming van alle perikelen rond Kortrijk United, met mails van andere ploegen die tot enkele maanden teruggaan. Het gaat inderdaad in hoofdzaak over onsportief gedrag en verbale grofheden. Ook scheidsrechters zijn op de hoogte. Omdat de argumenten er nu eenmaal zijn, besluiten we dan ook dat er van racisme of willekeur geen sprake is. ‘Bruinzakken’? Ik kan niet zelf beoordelen of er zo’n woorden gevallen zijn.”

Gavermini is een recreatieve minivoetbalcompetitie voor spelers vanaf 16 jaar. Er zitten na de uitsluiting van Kortrijk United nog acht ploegen in de A-reeks: café De Gilde, The Comix, Moeder Harelbeekse, De Florre G/V, Jeugdhuis De Salamander, Comix Tekort, The Fellas en Eendracht Sanicomfort.