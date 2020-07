Minister-President Jambon roept Vlamingen op om rug te rechten na de coronacrisis: ‘Het woord Flandrien is niet zomaar een begrip’ Joyce Mesdag

10 juli 2020

19u04 0 Kortrijk In de schaduw van het Groeningemonument in Kortrijk werd daarnet de Vlaamse feestdag gevierd.

Door de huidige coronamaatregelen zag die viering er iets anders uit dan anders: met een afgebakende ‘feestzone’, stoelen die op een veilige afstand van elkaar werden geplaatst, begroetingen via elleboogjes én de bar die er andere jaren steevast wél is als grote afwezige. Maar er waren ook veel vertrouwde ingrediënten: de speech door de minister-president als blikvanger, de Vlaamse Leeuw die door de aanwezigen overtuigd werd meegezongen, een ingetogen muzikaal intermezzo die een eerbetoon vormde aan het Vlaamse lied en de Nederlandse taal, bloemen die neergelegd werden bij het monument en lofbetuigingen voor Vlaanderen die veelvuldig werden geuit.

De lastige periode die we met zijn allen meemaken tijdens deze coronacrisis, vormde de rode draad in de speech van Jan Jambon.

Hij hulde brengen aan iedereen die tijdens de pandemie, in volle lockdown, zijn blijven werken. “Zij hebben vaak hun gezondheid op het spel gezet om onze samenleving in het heetst van de coronastrijd draaiende te houden. Natuurlijk de vrouwen en mannen in de zorg. Maar ook de minder zichtbare helden, zoals de vuilnisophaler en de kassierster in het grootwarenhuis, de politieagent, de postbode en de buschauffeur. Zonder hun inzet was de ramp nog groter en ondragelijker geweest. We kunnen hen niet dankbaar genoeg zijn.”

Er komt nog een lastige periode op ons af, wist hij. “De pandemie heeft Vlaanderen, net als de rest van de wereld economisch en sociaal harde klappen uitgedeeld. Wij deden wat moest en zullen dit blijven doen om de toekomst van onze welvaart veilig te stellen. Maar het ergste economische leed moet vermoedelijk nog komen. Economisten voorspellen hevige stormen na de zomer, met veel ontslagen en faillissementen. We doen alles wat mogelijk is om het tij te keren, maar het wordt zeer moeilijk. Ik had u graag een fijnere boodschap gebracht.”

Hij bracht ook een boodschap van hoop. “Volgende week ontvangen wij de aanbevelingen van de experten die ons er economisch en maatschappelijk weer bovenop moeten helpen. Hun voorstellen moeten en zullen de Vlaamse Regering inspireren en aanzetten tot een gedurfd ambitieus relanceplan. Maar een stevig plan van de Vlaamse overheid alleen zal ons niet uit het dal halen. We zullen er samen uit moeten klimmen, en met zijn allen samen Vlaanderen moeten helpen heropbouwen”, waarna hij de troeven opsomde die Vlaanderen heeft om dat te doen. “Een hoge arbeidsproductiviteit, hoogstaand onderwijs, bloeiende havens in het logistieke hart van Europa, een wereldwijd gerenommeerde kennisinfrastructuur en onderzoekscentra op vele domeinen, met topwetenschappers, en creatieve, hardwerkende en exporterende ondernemers.”

Tot slot volgde nog een oproep. “Vanop deze historische plek dor ik een oproep tot álle Vlamingen. Laten we allemaal schouder aan schouder staan, en samen onze rug rechten. Niet enkel om onze slabakkende economie weer op een hoger toerental te krijgen, maar zeker ook om ons maatschappelijk weefsel en onze Vlaamse natie mee vorm te geven. Als Vlamingen kregen we het vaak en hard te verduren. Maar telkens weer overwonnen we rampspoed, rechtten we onze rug en grepen kansen. Het woord Flandriens is niet zomaar een begrip. Ook nu en morgen zullen we slim moeten zijn en sterk.”