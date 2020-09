Minister Jambon zet licht op groen: maximum 300 mensen toegelaten in Kortrijkse stadsschouwburg Peter Lanssens

16 september 2020

07u08 0 Kortrijk De Koningin Elisabethzaal in Antwerpen en de stadsschouwburg in Kortrijk mogen voortaan meer bezoekers ontvangen in tijden van corona. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zet het licht op groen, na een positief advies van het evenementenloket. “Het is de allereerste schouwburg in Vlaanderen die een upgrade krijgt”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Maximum tweehonderd mensen mogen binnen een culturele activiteit bijwonen, maar elke zaal mag een uitzondering aanvragen. Voor de schouwburg op het Schouwburgplein betekent dat nu concreet dat de lat op maximum driehonderd bezoekers mag gelegd worden. De zitjes op het gelijkvloers van de schouwburg ruimden er plaats voor een soort balzaal, waar de mensen meer gespreid in hun bubbel kunnen zitten. “Van zodra de Nationale Veiligheidsraad de mogelijk bekendmaakte om uitzonderingen aan te vragen, heb ik alle betrokkenen gevraagd om voor een upgrade te gaan. Wat ons gelukt is, corona mag en zal ons niet klein krijgen”, zegt Axel Ronse. De schepen maakt binnenkort ook bekend wie het eerste coronaproof evenementenplein van ons land in Kortrijk opent op zaterdag 26 september. Depart XXL op het Mandelaplein mag tot 1.200 bezoekers ontvangen.