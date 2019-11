Minister Crevits neemt plaats in reuzencouveuse in Kortrijks ziekenhuis: “Wat een kabaal!” Peter Lanssens

24 november 2019

15u24 0 Kortrijk Hilde Crevits bracht zondagochtend in het kader van de Dag van de Wetenschap een bezoek aan het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. De Vlaams minister van Werk nam er plaats in een reuze-couveuse, samen met weerman Frank Deboosere en Maureen Vanherberghen, bekend van Ketnet en Qmusic. Niet als grap, maar om te ervaren wat een baby voelt in zo’n hokje.

Zo komt er veel kabaal in een couveuse binnen. Het echoot werkelijk alle kanten op. Er is ook veel lichtinval en het is er erg warm. De CD&V-politica deed nog meer ervaringen op in AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Zo voerde ze via een robotarm een laparoscopie uit (een kijkoperatie enkel met sneetjes in de buikwand, red.). Niet in het echt, maar door een paprika te opereren. En ze leerde in een simulator in het sportlab te stappen zonder op haar hele gewicht te steunen. Dat maakt revalidatie makkelijker. “Mijn respect voor artsen en chirurgen neemt nu nog meer toe. Want het is een moeilijk beroep, ondanks het gebruik van robots. Het is interessant hoe al die innovatieve technieken van pas komen in ons dagelijks leven”, stelde Hilde Crevits, die zich amuseerde. De Dag van de Wetenschap viel samen met een opendeurdag in AZ Groeninge, waar veel belangstelling voor was.