Minister Beke bezoekt AZ Groeninge: “Topziekenhuis met eigen ogen bekijken” Peter Lanssens

18 september 2020

17u43 6 Kortrijk Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zakte vrijdagnamiddag uit het verre Limburg naar Kortrijk af, om er AZ Groeninge te bezoeken. AZ Groeninge heeft als eerste ziekenhuis in ons land een licentie op zak voor een nieuwe behandeling van prostaatkanker. En er is ook een Europese erkenning voor beroertezorg. “Mijn felicitaties”, toonde minister Beke bewondering.

De European Stroke Organisation (ESO) kende de beroertezorg binnen AZ Groeninge de hoogste erkenning als Stroke Center toe. Samengevat: de continue kwaliteitsbewaking en -verbetering en de nooit aflatende inzet van een multidisciplinair team zorgt voor de best mogelijke beroertezorg. De minister kreeg ook uitleg van professor Alex Maes over een door het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) toegekende licentie. AZ Groeninge mag als eerste ziekenhuis in ons land via een nieuwe therapie de radioactieve stof Lutetium-177 tot in prostaatkankercellen brengen en het er aan het PSMA-eiwit binden. Om zo doelgericht de kankercellen te vernietigen, met een minimale schade aan omliggende gezonde cellen. “Felicitaties. Onze gezondheidszorg staat aan de top, met dank ook aan dit topziekenhuis”, stelde Beke. “Ik wilde het eens met mijn eigen ogen bekijken.”

We hebben het ook over corona gehad. Over hoe het ziekenhuis de voorbije maanden beleefde en of ze hier klaar zijn voor wat er eventueel nog komen kan. Maar het was niet het ‘hoofdissue’ van mijn bezoek. minister Wouter Beke

Minister Beke zakte ook naar AZ Groeninge af om de 3.000 medewerkers, 300 artsen en 200 vrijwilligers een hart onder de riem te steken. De eerste coronagolf had een zware impact op het ziekenhuis. “We hebben het ook over corona gehad. Over hoe het ziekenhuis de voorbije maanden beleefde en of ze hier klaar zijn voor wat er eventueel nog komen kan. Maar het was niet het ‘hoofdissue’ van mijn bezoek”, besloot de minister van Welzijn.