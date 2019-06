Minder lang wachten in zwembad Weide Lago zet meer personeel aan betaalloket in, komend weekend start spetterend zomerprogramma Peter Lanssens

19 juni 2019

17u48 0 Kortrijk Zwembad Weide boekte vorig weekend een dagrecord van 2.350 bezoekers. Er is wel wrevel over het lange wachten aan het betaalloket. Zaterdag was het er tot een uur aanschuiven. “We zetten er op zaterdag voortaan twee personeelsleden in”, sust centrummanager Elewin Werbrouck. Nu zaterdag start een spetterend zomerprogramma met de opening van de parkbar en een poolparty.

Het is na de zware brand zeker nog tot de herfstvakantie wachten op de vijf nieuwe glijbanen. Toch draait het zwembad Weide op het Nelson Mandelaplein al behoorlijk goed met op zondag 16 juni een dagrecord van 2.350 bezoekers. Keerzijde van de medaille: er zijn klachten over de werking van het betaalloket. Wie de voorbije weken naar het zwemparadijs kwam, moest vooral op zaterdag veel geduld hebben. Tot een uur aanschuiven was geen uitzondering.

Voortaan zitten er op zaterdag en zondag twee personeelsleden aan het betaalloket. Tijdens de zomervakantie zijn er dat iedere dag twee, tijdens de piekuren. Centrummanager Elewin Werbrouck

Werking aanpassen

Weide kende in april een kalme start. Toen het subtropisch zwemparadijs opende, goed een maand na de brand die de toren en glijbanen vernielde. “Maar nu beginnen de mensen het zwembad echt te ontdekken. Ze komen meer en meer”, zegt Elewin Werbrouck. “We hebben daarom beslist om de werking aan te passen. Op zondag zaten er al telkens twee personeelsleden aan het loket. Voortaan zal dat ook op zaterdag het geval zijn. En tijdens de zomervakantie zullen er tijdens de piekuren iedere dag twee personeelsleden aan het loket zitten.”

Parkbar opent

Er is nog meer goed nieuws. Op zaterdag 22 juni opent de parkbar, ook voor niet-zwemmers toegankelijk. Er is ook een poolparty met live dj en er zijn attracties op de ligweide. Zo wordt een dubbele buikschuifbaan in gebruik genomen. Verder gepland: een paella ‘live cooking’ en een aquadance demoles. Er is nadien een afterparty in het Rest-eau-café. Ook niet te missen: op 5 en 6 juli wordt het sportbad dankzij unieke VR-duikbrillen omgetoverd tot een adembenemende oceaan vol koraalriffen, scheepswrakken, onderwatergrotten, haaien, walvissen, zeeschildpadden, roggen en piratenschatten. De eerste virtual reality snorkelattractie van de wereld (DIVR) is aan Wiegand.Maelzer te danken. Dat is een Duitse pionier in waterattracties. Het voelt zelfs aan alsof je gewichtloos door het water zweeft, dankzij ‘Ballast Techonologies’. “Er zijn ook doorlopend snorkelsessies”, vertelt Elewin Werbrouck. “Je op voorhand inschrijven is niet nodig. En de sessies zijn trouwens niet betalend, maar zitten in de toegangsprijs van het sportbad of zwemparadijs inbegrepen.” Er zijn nog veel meer zomeractiviteiten. Die ontdek je op www.lagokortrijk.be.

Er ligt een investeringsplan op tafel om het zwembad Lagaeplein in Heule in orde te brengen. We willen geen imagoschade lijden. Centrummanager Elewin Werbrouck

Beterschap in Heule

Over naar Heule, waar er de voorbije maanden vaak problemen werden gemeld in het zwembad Lagaeplein zoals te koud water en douches die vaak niet werken. Ook hier is er beterschap, na een overleg met de onderhoudspartners. “Er ligt een investeringsplan op tafel om de basis van het zwembad in orde te brengen. Zoals het vernieuwen van de pompen en de ketels”, zegt Elewin Werbrouck. “Die investeringen zijn echt nodig om zonder problemen te kunnen exploiteren. We willen geen imagoschade lijden”, aldus Werbrouck. Lago nam het beheer van het oude zwembad over. Het beheer zat vroeger in handen van de stad Kortrijk.