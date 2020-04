Minder dan 10 pv’s tegen fietsers op verboden zone jaagpad Christophe Maertens

05 april 2020

21u00 0 Kortrijk Nog geen tien mensen hebben een proces-verbaal gekregen omdat ze fietsten op een deel van het jaagpad langs de Leie dat is afgesloten in de strijd tegen corona. “Het verbod werd goed opgevolgd.”

Voor dit weekend beslisten burgemeesters Vincent Van Quickenborne en Francis Benoit dat er op een deel van het jaagpad langs de Leie niet meer gefietst mocht worden. Het gaat over een strook tussen de jachthaven in Kuurne en het Koning Albertpark in Kortrijk en over een strook tussen de Ronde van Vlaanderenbrug in Kortrijk en de brug van de ring rond Kortrijk (R8) over de Leie in Bissegem. Op die plaatsen is het jaagpad te smal om op een veilige manier fietser en wandelaars elkaar te laten passeren als het druk is. Fietsers moeten op die twee stroken afstappen omdat ze voorbehouden zijn voor wandelaars en joggers. Er werden nadars met verbodstekens geplaatst en gemeenschapswachten hielden een oogje in het zeil. “Het verbod werd zeer goed opgevolgd, minder dan tien mensen hebben effectief een pv gekregen”, zegt burgemeester Van Quickenborne.