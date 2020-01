Minder bezoekers in zwembad door De Warmste Week: “Helft minder inkomsten in december” Joyce Mesdag

02 januari 2020

17u18 0 Kortrijk De Warmste Week mag dan al 137.000 Vlamingen naar Kortrijk Weide gebracht hebben, in het zwembad hebben ze daar alleszins niet veel van gemerkt. Integendeel, De Warmste Week heeft het zwembad zelfs een pak bezoekers gekost. “Zo’n evenement zet Kortrijk op de kaart, dus we zijn niet tegen een eventuele terugkeer”, zegt Elewin Werbrouck van Lago. “Maar dan moet de mobiliteit beter bekeken worden, want De Warmste Week heeft onze kerstvakantie geen deugd gedaan.”

De Warmste Week ligt ondertussen al meer dan een week achter ons, maar helemaal weg is Studio Brussel nog niet. De laatste containers, kabels en hekkens werden vandaag nog opgeruimd. Tijdens De Warmste Week hebben 137.000 bezoekers het Nelson Mandelaplein in Kortrijk bezocht, een record voor De Warmste Week. Kortrijk investeerde 443.256 euro, maar kreeg er wel ‘de drukste week ooit’ voor in ruil. Kortrijk alleen al klokte af op 730 acties.

Parking afgesloten

Maar niet alle cijfers zijn positief: de bezoekerscijfers van het Lago-zwembad bijvoorbeeld. Daar stevenen ze niet af op een topvakantie en dat ligt grotendeels aan De Warmste Week. Parking Kortrijk Weide is namelijk al een maand afgesloten, eerst voor de opbouw, daarna voor De Warmste Week zelf en nu dus voor de afbraak. “Dat de parking niet beschikbaar was, hebben we gevoeld”, beaamt Elewin Werbrouck van Lago. “De eerste dagen van december - de schoolweken dus - lag ons bezoekerscijfer dertig tot veertig procent lager dan tijdens schoolweken in november. Nochtans was parkeren geen probleem buiten die Warmste Week. Je kon makkelijk parkeren op parking Haven hier om de hoek. We vermoeden dat mensen zich toch hebben laten afschrikken en de gok niet durfden te wagen.”

Minder inkomsten

Tijdens De Warmste Week zelf werd het helemaal dramatisch. “De eerste zaterdag, zondag en maandag van de kerstvakantie - tijdens De Warmste Week dus - hadden we 560 bezoekers per dag. Vanaf 26 december, de eerste dag dat we open waren na De Warmste Week, kwam het weer min of meer weer goed met 1.350 bezoekers per dag voor het subtropisch gedeelte. Dat is een ‘gewone’ dag. Wie dus in het begin van de vakantie niet is komen zwemmen, heeft zijn bezoek niet uitgesteld. Ze hebben blijkbaar een andere activiteit gezocht of zijn elders gaan zwemmen. Het is niet dat je deze cijfers nu een ramp kunt noemen, maar over de hele maand december lagen onze inkomsten de helft lager dan wat ze hadden moeten zijn. Als we daar eind dit jaar opnieuw voor staan, kan dat wel een probleem vormen.”

Mobiliteit

Dat betekent echter niet dat Lago tegen De Warmste Week is. “Integendeel, zo’n evenement zet Kortrijk op de kaart, dus we zijn niet tegen een eventuele terugkeer. Maar we willen wel dat het stadsbestuur onderzoekt of Kortrijk Weide wel de meest geschikte locatie is voor zo’n evenement. En als het dan toch naar hier terugkeert, moet de mobiliteit beter bekeken worden. Mensen mogen niet afgeschrikt worden om te komen zwemmen, wat nu wel het geval is geweest.”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) heeft begrip voor de vraag van Lago. “Er was nochtans niet echt een probleem. Op vlak van mobiliteit is alles vlot verlopen en we hadden met parking Haven een goed alternatief voor de bezoekers van het zwembad. Misschien moeten we bij een eventuele volgende keer inderdaad nog wat meer inzetten op de communicatie naar de burger over die alternatieve parking en misschien ook meer inzetten op alternatieve vervoersmiddelen.”