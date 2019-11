Miljoenste fietser passeert in Budastraat: “Recordaantal in 2019" Peter Lanssens

26 november 2019

Afgelopen maandag reed de miljoenste fietser door de Budastraat in Kortrijk. Dat meldt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Vorig jaar was het wachten tot 19 december voor er 1.000.000 fietsers passeerden. We lieten het balkje in 2019 dus 25 dagen eerder vol lopen. Het is een recordaantal fietsers dit jaar”, aldus de schepen op Facebook. Er staat sinds eind september 2017 een telpaal in de Budastraat. De Budastraat was eind september 2015 de eerste fietsstraat van Kortrijk. Sinds afgelopen zomer is er in het centrum van de stad een fietszone van kracht, met 74 fietsstraten, winkelwandelgebied inbegrepen. Gemotoriseerd verkeer mag er geen fietsers inhalen. Wie dat wel doet en betrapt wordt door de politie, krijgt onverbiddelijk een boete van 58 euro.