Microgolfoven raakt oververhit, schade beperkt VHS

22 december 2019

20u15 2

De brandweer rukte zondagavond iets voor achten uit naar de Meensesteenweg in Kortrijk. Dicht bij de rotonde aan de Euroshop-winkel was brand gemeld in een rijwoning. Toen de blussers arriveerden, bleek dat een microgolfoven oververhit was geraakt. Mogelijk gebeurde dat toen iets te lang werd opgewarmd. Er hoefde niet echt geblust te worden maar de brandweer maakte de keuken wel weer rookvrij. Door de brand was er even verkeershinder op de Meensesteenweg.