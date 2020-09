Microbrouwerij Ruimtegist lanceert quadrupel Obsquur: “Het summum voor fans van bruine bieren” Peter Lanssens

05 september 2020

11u23 3 Kortrijk Ruimtegist, een microbrouwerij achteraan wereldcafé De Dingen op het Buda-eiland, lanceert met Obsquur een tweede bier. De quadrupel, met een alcoholgehalte van 9 procent, glijdt zeemzoet naar binnen. “Het summum voor fans van bruine bieren”, zeggen Arn Simoens en Egbert Glorieux.

De onafhankelijke (stads)microbrouwerij in de Budastraat draait op volle toeren. De tweede telg van Ruimtegist is Obsquur. Een quadrupel die verrast met toetsen van chocolade, karamel en geroosterde mout. Er zijn voorlopig maar 200 flessen van 75 centiliter beschikbaar. “Dat geeft ons ruimte om te experimenteren met varianten op bijvoorbeeld whiskyvaten, die een subtiele turfsmaak kunnen toevoegen aan Obsquur”, vertellen brouwers Arn Simoens en Egbert Glorieux. “Obsquur is meer voor de niche-bierliefhebber. Je kan Obsquur beperkt kopen in enkele ambassadeurwinkels in de regio Kortrijk.”

Die ambassadeurwinkels zijn Dranken Pauwels in Heule, Bierhalle Deconinck in Vichte, Drink Market Johan Ghekiere in Kortrijk, Seizoenskrat in Zwevegem, Huis Christophe Demeyer in Moen en Dranken David in Nieuwkerke. Ook in het gamma van Ruimtegist: het toegankelijk blondje en vaste waarde De Vie. Meer info over de microbrouwerij en hun biertjes is terug te vinden op de Facebookpagina van Ruimtegist: klik hier.