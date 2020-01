Michiel ‘Mooneye’ Libberecht jaar na Nieuwe Lichting: “Nu fulltime muzikant, en dat is het ‘chicste’ wat er is” Joyce Mesdag

24 januari 2020

11u42 0 Kortrijk Radiozender Studio Brussel gaat dezer dagen in De Nieuwe Lichting op zoek naar nieuw muzikaal talent. Dat winst in die wedstrijd een boost kan betekenen voor je muzikale carrière, dat kan zanger en gitarist Michiel Libberecht (26) bevestigen. Het gaat hard voor Mooneye, sinds de band een van de drie winnaars werd. Hij kan intussen leven van zijn muziek. “Doen wat je graag doet, en daar volledig voor gaan, dat is het chicste wat er is.”

We hebben afgesproken op het appartement in Kortrijk waar Michiel, afkomstig uit het Zwevegemse Moen, sinds vorig najaar is ingetrokken.

“Ik woon hier samen met Guillaume van Pingpongclub, een van de geselecteerde bands van Humo’s Rock Rally. Een gemeenschappelijke vriendin die wist dat ik een stek zocht en Guilllaume een roommate, heeft ons aan elkaar gelinkt. Gewaagd misschien om met iemand te gaan samen wonen die je amper kent, maar het blijkt gelukkig goed mee te vallen.”

Muziek is jullie gemeenschappelijke passie, dat helpt misschien?

“Ja, dat zorgt wel voor wat gespreksstof inderdaad. En het komt mijn muziek ten goede, vind ik. Guillaume is heel hard bezig met effecten op zijn gitaar, en die microbe heb ik intussen ook te pakken. Je kan echt leuke dingen doen met van die pedalen. Ik test die momenteel tijdens een reeks huiskamerconcerten.”

Leuk voor de buren zeg, twee gitaristen naast de deur.

“We proberen niet te overdrijven. Voorlopig hebben we nog geen klachten gehoord (lacht).”

Maar er staan dus huiskamerconcerten op de planning?

“Ja, in januari en februari treed ik nog in enkele huiskamers op. Het is een ideale manier om je werk even te toetsen aan een kleiner publiek. Kijken wat werkt, wat minder goed werkt. Na afloop durven de mensen ook vaker naar je toekomen om feedback te geven, wat ook waardevol is. Het is nu toch een iets rustigere periode, voor alles vanaf volgend voorjaar weer losbarst.”

Aha, staat er al iets bijzonders gepland?

“Eigenlijk wel. Een eerste optreden in Wallonië bijvoorbeeld, op Belvédère in Namen. Verder staat Mooneye ook op Ik Zie U Graag, een festival in Breda met enkel Belgische artiesten, en op Kantine Am Berghain in Duitsland. Daarnaast staan Labadoux en de Cactus Club op het programma, optredens waar we heel enthousiast over zijn. Ook deze zomer staan we op enkele leuke affiches, maar daar mogen we nog niets over zeggen.”

Welk optreden staat op je wishlist? Van welk podium droom je?

“Ah, het voor de hand liggende antwoord, denk ik: Rock Werchter, uiteraard. En Pukkelpop mag ook altijd bellen.”

Vanwaar je keuze eigenlijk om in Kortrijk te komen wonen, en niet in pakweg Gent of Brussel? Die steden zijn toch betere uitvalsbasissen misschien om richting Werchter en Hasselt te trekken.

“Gent is even in de running geweest. Ik heb er op kot gezeten, en heb er veel vrienden. Maar veel van die vrienden keren druppelsgewijs terug naar hun thuisstreek, merk ik. Hier in Kortrijk heb ik ook veel vrienden, en het is veel dichter bij mijn ouderlijke thuis.”

Wat heb je gestudeerd in Gent?

“Communicatiewetenschappen. Maar ik heb die studie niet afgemaakt. Het bleek echt niets voor mij te zijn. Te theoretisch. Ik had nochtans goeie resultaten in het eerste jaar, maar het voelde niet goed. Ik ben toen met de halftijdse richting grafische vormgeving gestart aan Syntra.”

Toen je in de running was voor De Nieuwe Lichting werkte je nog parttime, niet?

“Ja. Ik heb verschillende jobs gecombineerd met mijn muziek. Na mijn opleiding kwam ik in een uitvaartbedrijf terecht. Omdat dat na een tijdje moeilijk combineerbaar bleek met mijn muziek, heb ik een parttime job gezocht. Ik belandde toen in het bedrijfsrestaurant van Volvo Gent. Intussen werk ik fulltime als muzikant. Ik vind het nog elke dag straf dat ik dat kan. Doen wat je graag doet, en daar volledig voor gaan, is het chicste dat er is.”

Er heerst een zekere sereniteit in die sector, en in tegenstelling tot vele andere sectoren zijn er geen ego’s. Niemand denkt er aan zichzelf, niemand loopt daar te zagen. Alles wordt gedaan in functie van die mensen die hun geliefde verloren zijn Michiel Libberecht over zijn vorige job in de uitvaartsector

Euh… De uitvaartsector? Mag ik dat in jouw geval een vreemde jobkeuze vinden?

“Ik deed er in de eerste plaats grafisch werk: drukwerk zoals bidprentjes en doodsbrieven lay-outen. Maar ik draaide naast die grafische opdrachten ook gewoon mee in het bedrijf. Doodskisten verkopen, bijvoorbeeld, of op huisbezoek gaan bij de familie van een overledene. Je mag dat verrassend vinden, maar ik deed die job wel graag. Er hangt een zekere sereniteit in die sector, en in tegenstelling tot vele andere sectoren zijn er geen ego’s. Niemand denkt er aan zichzelf, niemand loopt daar te zagen. Alles wordt gedaan in functie van die mensen die hun geliefde verloren zijn. Moet dit of dat? Awel, dan doen we dat gewoon.”

Een zoon die zijn studie opgeeft en met zijn hoofd in de muziekwolken leeft. Konden je ouders dat wat plaatsen?

“Ze zullen het wel al vroeger gemerkt hebben: enkel als ik gepassioneerd ben door iets, kan ik mij smijten. Anders… iets minder. Voor de scouts bijvoorbeeld deed ik duizend keer meer moeite dan voor school. Toen ik al mijn spaargeld in de opname van onze EP heb gestoken, hadden ze toch wel wat bedenkingen. ‘Ben je helemaal zot geworden?’ Maar ze voelden ook wel dat ik dit écht wilde doen. En achteraf zijn ze uiteraard blij, samen met mij, dat ik die beslissing destijds heb genomen. Zonder EP was er geen Nieuwe Lichting geweest, en hadden we heel wat minder kansen gekregen.

De Nieuwe Lichting is wel degelijk een springplank?

“Absoluut. Het kán zijn dat we met Mooneye sowieso ook ver waren geraakt, maar dankzij de Nieuwe Lichting sla je wel een aantal stappen over. We blijven een popmuziekgroepje, en het begint allemaal met je muziek die op de radio wordt gedraaid.”

Dat gebeurt wel geregeld, he?

“Ja, elke dag draaien ze wel een nummertje van ons. Ik zoek het geregeld op (lacht). In het begin kreeg ik berichtjes van vrienden en familie als ze ons plaatje hoorden op de radio, maar dat is stilaan gedaan. Maar het voelt wel nog altijd super. Laatst waren we met de band net op weg naar huis na een optreden, toen ze Black River draaiden. Topmomentje was dat.”

Volg je de Nieuwe Lichting nu?

“Zeker. Ik ken een aantal kandidaten, en die volg ik wel, maar ik wil ook de muziek alle andere artiesten een eerlijke kans geven. Ik ga mijn stem weloverwogen uitbrengen.”

Meer info over Mooneye op de Facebookpagina.