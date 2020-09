Michiel Jonckheere en heel KV Kortrijk boos na discutabele penaltyfase: “We worden een punt afgepakt” Eddy Soetaert

21 september 2020

18u55 0 Kortrijk Twee mannen van de kust: Michiel Jonckheere, eerder negen jaar bij KV Oostende, nu voetballer bij KV Kortrijk, en Jan Boterberg, woonachtig in Oostende, scheidsrechter met dienst in de wedstrijd Standard-KV Kortrijk. Ze waren betrokken in de initiële fase van het duel. Jonckheere werd onderuit gehaald door Standard-doelman Bodart en Boterberg gaf hem een gele kaart voor een Schwalbe en legde de bal dus niet op de stip om de gelijkmaker te laten scoren.

Penalty of geen penalty? Het is vaker onderwerp van gesprek. Op Sclessin gebeurde de actie ook nog kort voor tijd bij een 2-1-stand, wat Kortrijk had kunnen toelaten om langszij te komen. Jonckheere ging op snelheid op doel af, stak de bal naast de uitkomende Bodart en werd meteen stevig onderuit gehaald door de doelman die geen bal raakte, wel voluit de tegenstander. Alleen: het ene beeld toonde de overtreding heel duidelijk, het andere verwekte de indruk dat Jonckheere al ging vallen nog voor hij werd geraakt.

Het is discutabel. Al was geel voor Jonckheere dan ook weer niet nodig HLN-analist Tim Pots

“Het is discutabel”, oordeelt HLN-analist Tim Pots over de strafschopfase. “Ik zag dat Jonckheere anticipeerde op het contact door te vallen. Als VAR moet je dan de ref niet naar het scherm roepen. Het was immers geen clear error, geen honderd procent geval. Wanneer de scheidsrechter beslist, moet je hem bij zo’n fase bij zijn beslissing laten. Al was geel voor Jonckheere dan ook weer niet nodig.”

Michiel Jonckheere had daar geen boodschap aan. “Ik zal me maar kalm houden zeker”, reageerde hij met ingehouden woede. “Dit is enorm frustrerend omdat we hier als kleine ploeg een punt worden ontnomen. Ik ben niet iemand die Schwalbes begaat, ik zoek het contact niet. De keeper raakt me honderd procent. Hij komt wild ingelopen, hij is te laat, hij raakt mij als de bal al weg is. Ik weet zeker dat indien dit zich met Carcela aan de overkant voordoet, de scheids wel altijd de bal op de stip legt.”

Jonckheere had een punt. Op Standard worden halve strafschoppen voor de thuisploeg vaker hele. Over de penaltyfout van Ocansey werd bijvoorbeeld niet gediscussieerd. Om als bezoeker een strafschop te verkrijgen, moet je al minstens onder de grond worden gestopt, zegt de overlevering.

Is het omdat ik al vier keer had gezegd dat hij de twee teams niet op dezelfde manier beoordeelde, dat hij koppig bij zijn besluit bleef? Trainer Yves Vanderhaeghe

Jonckheere kreeg de steun van zijn coach, die trouwens eerder ook met geel werd bedacht door Boterberg. “Als die van de VAR bij zo’n fase de scheidsrechter naar het scherm roepen, is het omdat ze zien dat hij verkeerd zit,” vindt Yves Vanderhaeghe. “Waarom houdt hij dan voet bij stuk? Is het omdat ik al vier keer had gezegd dat hij de twee teams niet op dezelfde manier beoordeelde, dat hij koppig bij zijn besluit bleef? Wij worden hier een punt ontnomen.”

Daarmee zakt KVK weg uit de top van de ranglijst. En vrijdagavond wacht al een nieuwe zware opdracht bij de komst van Antwerp FC.

Lees ook: Standard wordt alleen tweede na vijf dolle minuten tegen KV Kortrijk