Mi-Jo neemt na 75 jaar liefdesgeluk afscheid: ‘Corona bezorgde hen de moeilijkste periode uit hun leven’ Joyce Mesdag

08 juli 2020

17u48 0 Kortrijk Marie-Joseph Vandemeersch (99), die haar echtgenoot Laurent Vandewalle (103) moest afgeven, probeert dezer dagen het overlijden van haar man te boven te komen. “Ik kan niet zeggen dat het goed met haar gaat”, zegt dochter Mieke. “Ze heeft heel veel verdriet. We proberen er met de vier kinderen zo vaak mogelijk te zijn voor haar.”

Laurent Vandewalle, de oudste West-Vlaming, is vorige week op een zucht van zijn 104de verjaardag overleden. 75 jaar lang was hij getrouwd met Marie-Joseph Vandemeersch, zijn grote liefde. Tijdens de verschillende interviews in onze krant kwam de liefde tussen hen altijd heel hard naar boven drijven. Nu blijft ze na al die jaren liefdesgeluk alleen achter.

‘Mi-Jo’ probeert dezer dagen haar verdriet te boven te komen, maar het is niet gemakkelijk. “Ik kan niet zeggen dat het goed met haar gaat”, zegt dochter Mieke. “Ze heeft heel veel verdriet. We proberen er met de vier kinderen zo vaak mogelijk te zijn voor haar.”

De coronalockdown maakte het de familie, net zoals vele andere families in dezelfde situatie, niet gemakkelijk. “Ik denk dat dit eigenlijk de moeilijkste periode uit hun leven is geweest”, zegt Mieke. “We zeiden het al tegen elkaar, dit komt pa niet te boven. En we hebben spijtig genoeg gelijk gekregen. Elke dag ging er wel iemand van ons langs, en dan plots zagen onze ouders niemand meer. De 99ste verjaardag van ons ma hebben we niet kunnen vieren, ook moederdag moesten ze alleen doorbrengen. Op vaderdag hebben we gelukkig heel even aan het raam kunnen zwaaien, maar dat was het dan ook. Pa is daarna naar het ziekenhuis gemoeten, waar hij ook geen bezoek mocht ontvangen, en eens terug in het woonzorgcentrum konden we er, ook weer door die coronamaatregelen, niet bij.”

“Ik heb echt het gevoel dat corona echt de druppel is geweest voor onze papa. Gelukkig konden we net voor zijn overlijden wel weer op bezoek, maar dan wel heel beperkt. Hij heeft gewacht tot hij elk van ons nog eens gezien heeft, en dan is hij gestorven, omringd door zijn familie.”

Nu probeert de familie Mi-Jo zo goed mogelijk op te vangen. “Gelukkig zijn de maatregelen opnieuw versoepeld, zodat we nu elke dag wel eens bij haar langs kunnen gaan. Ze was heel overstuur, maar is intussen al wat rustiger kunnen worden.”

