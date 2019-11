Meyhui houdt stockverkoop met superkortingen op topmerken van huis- en tafeldecoratie Peter Lanssens

12 november 2019

15u52 0 Kortrijk Meyhui – specialist voor de gedekte tafel, interieur en het ideale geschenk – houdt een stockverkoop in de detailhandel in de Damkaai 13 in Kortrijk. Je profiteert er tot eind december van superkortingen op meer dan dertig topmerken van huis- en tafeldecoratie.

Daarna sluit de detailhandel er na 48 jaar definitief de deuren. De groep Meyhui zit in Kortrijk wel nog in de Ringlaan 11 in Heule, waar er een nieuwe toonzaal voor de groothandel is gebouwd. Wat er met het domein op het Buda-eiland zal gebeuren, het gaat om bouwgrond, wordt binnenkort duidelijk. “Er volgt binnen enkele weken meer nieuws hierover”, zegt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester).