Meteen stormloop naar Mister Spaghetti in Kortrijk Hip eethuis maakt van verlaagde Leieboorden nog meer een ‘horeca hotspot’ Peter Lanssens

16 juli 2019

14u10 13 Kortrijk Mister Spaghetti opende vrijdag de deuren in Kortrijk. Er is een stormloop met de voorbije dagen meteen tussen de 50 en 70 klanten om te lunchen en rond de 80 eters ’s avonds. “We gaan samen met de collega-horecazaken nog meer een ‘hotspot’ maken van de verlaagde Leieboorden. Wat het stadsbestuur trouwens zelf ook voor ogen heeft”, zegt zaakvoerster Veerle Jacobs.

Het hippe en industrieel ingerichte eethuis bevindt zich in de Handboogstraat 10. Waar twee gelijkvloerse appartementen omgebouwd werden, in samenspraak met bouwheer Jacques Lefevre. De betrokken aannemers slaagden er in om het eethuis in een goeie twee maanden af te krijgen. Waardoor Mister Spaghetti op de valreep nog de zomer kan meepikken. “Ze werkten zich uit de naad. Terwijl ook de stad Kortrijk ons goed begeleidde en ondersteunde”, vertelt Veerle Jacobs. “We dragen met ons bouwproject een steentje bij aan de prachtige opwaardering die de Leieboorden reeds onderging en nog zal ondergaan. De bewoners van het flatgebouw waar Mister Spaghetti zit, hebben wel heel wat moeten verdragen. Want bouwwerken zorgen steeds voor wat overlast. We gaan hen dik in de watten leggen als ze bij ons over de vloer komen. Ze krijgen allemaal een bon.”

We beperken bewust even het aantal plaatsen. Zodat ons team van personeelsleden de tijd krijgt om zich goed in te werken. Zaakvoerster Veerle Jacobs

Snelheid van bediening

Mister Spaghetti is sinds vrijdagavond open. De reservaties lopen binnen. Het zit er vaak vol. “Ook omdat we bewust even het aantal plaatsen beperken”, vertelt Veerle Jacobs. “Zodat ons team met vier vaste personeelsleden – aangevuld met jobstudenten, extra’s en flexi-jobbers – de tijd krijgt om zich goed in te werken. We kiezen met andere woorden eerst voor een uitstekende service. Pas als die helemaal op punt staat, gaan we er volle bak tegenaan in Kortrijk. De eerste reacties zijn trouwens positief, want de klanten zijn enthousiast. Er zijn nog enkele werkpunten. Grootste verbeterpunt is de snelheid van bediening. Maar we krijgen die routine er zeker wel in.”

Twintig soorten sauzen

Het is na Roeselare, Aalst, Brugge en Antwerpen de vijfde vestiging van Mister Spaghetti. De menukaart omvat in grote lijnen gewone spaghetti, capellini (erg dunne Italiaanse pasta), volkoren, spelt en glutenvrije spaghetti. Mister Spaghetti is vooral bekend voor de twintig soorten sauzen met onder meer zeven bolognaise varianten en specialiteiten zoals Sweet Scampa (spaghetti scampi in zoetzure saus), Cheesy Lover (spaghetti met vier kazen) en Sir Canara (spaghetti carbonara met room en champignons). Ook vegetariërs, vegans en mensen met allergieën komen er aan hun trekken. Je kan er al een spaghetti bolognaise vanaf 9,50 euro eten.

Nog meer een horecabuurt

De verlaagde Leieboorden worden zo nog meer een horecabuurt. In de Handboogstraat of Verzetskaai heb je nu bakkerij Hoornaert (hoek met Leiestraat), krokbar Krok-Ubuntu, Lily’s Noodle House, Mister Spaghetti, eetkroeg ’t Fonteintje, de hippe eetbar Streat en restaurant Va et Vient. Verder opent in het voormalig Erfgoedhuis en aanliggende panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Guido Gezellestraat en Handboogstraat tegen Pasen 2020 het exclusieve hotel Cobergher. Aan de andere kant, op de Broelkaai, is de inrichting van de luxueuze B&B Broel Kortrijk voltooid. In de Broelkaai 6 huist onder meer zomerbar The Secret Garden. Verder heb je in de Kapucijnenstraat palend aan de Broelkaai brasseries ’t Eiland en ’t Mouterijtje, verderop tapas- en cocktailbar Split en tegen augustus een Irish Pub tegenover Budascoop. De omgeving is tot slot ook in trek bij ontwikkelaars met aan de Broeltorens de bouw van topresidenties Broelhotel en One Broel, met samen 88 appartementen.

Tafeltje boeken

Wie een tafeltje wil boeken in Mister Spaghetti: surf naar de site www.mister-spaghetti.com of naar de Facebookpagina ‘Mister Spaghetti Kortrijk’.