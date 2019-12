Meteen heel wat volk voor Kortrijks kerstgebeuren Christophe Maertens

08 december 2019

11u50 0 Kortrijk In Kortrijk schiet dit weekend het eindejaarsgebeuren uit de startblokken. De overdekte kerstmarkt en de ijspiste kunnen al meteen rekenen op heel wat nieuwsgierigen.

Kerst op ’t Schouwburg is een sprookjesachtig kerstdorp geworden waar kan worden genoten van onder meer een hamburger, warme chocolademelk glühwein en winterse kerstmuziek. In totaal zijn er 38 chalets. Op het centraal plein zullen er regelmatig optredens zijn.

De uitbaters van de ijspiste verwachten meer dan 10.000 schaatsers. Wie het niet ziet zitten om op het ijs te gaan, kan in de aanpalende winterbar terecht. In de stad worden nog tal van andere activiteiten georganiseerd in het kader van Kortrijk Wintert. Zo zijn er pop-up en winterterrassen te vinden. De begijnhofkapel is opnieuw het decor voor de kerstprelude ‘Nu zijt wellekome’ en dat volgend weekend.

De stad stippelde een winterwandelroute uit langs alle sfeervolle plekjes in Kortrijk. De wandelkaart kan worden afgehaald bij 1777, de bib en dienst toerisme. Ook GidsenPlus en Gidsenkring zet thematische winterwandelingen op poten. Daarna staat natuurlijk De Warmste Week op het programma, zodat een uitstap naar Kortrijk de komende periode nooit vervelend zal zijn in ieder geval.