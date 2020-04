Meteen file aan heropende drive-in van McDonald’s in Kortrijk Peter Lanssens

21 april 2020

12u55 8 Kortrijk Goed nieuws voor fans van McDonald’s. De fastfoodketen heropent vanaf 21 april de ‘drives’, met een vereenvoudigd menu. Waarbij alle klassiekers sowieso op post blijven. Aan de drive-in van McDonald’s naast de bioscoop Kinepolis op Hoog Kortrijk stond er dinsdagmiddag meteen een file.

Een order doorgeven doe je zoals gewoonlijk aan de bestelzuil. Daarna rij je door naar het loket, dat in coronatijden wel afgesloten is met een plastic scherm. Je betaalt er met Bancontact en wacht vervolgens op een door een medewerker aangegeven genummerde parkeerplaats. Een personeelslid komt met de bestelling naar buiten en overhandigt die door het opengedraaide portierraam van je wagen. Het systeem loopt vlot en is veilig.

“Onze acht personeelsleden dragen allemaal een mondmasker en handschoenen, terwijl we tussendoor constant onze handen ontsmetten”, zegt store manager Marie Schoonheere. “Het voelt goed om weer aan de slag te zijn. De mensen hebben duidelijk onze hamburgers en frietjes gemist. Ze zijn welkom, via onze ‘drive’.”