Meteen 700 online boekingen voor coronaproof zwembad Lago Weide: “Rotweer buiten, maar hier is de sfeer tropisch” Peter Lanssens

01 juli 2020

12u07 0 Kortrijk Juli start, wat een verdere versoepeling van de coronamaatregelen betekent. Zo is het zwembad Lago Weide sinds woensdagochtend weer open. Er zijn voor die eerste dag via de webshop 693 ticketjes geboekt voor het zwemparadijs, dat coronaproof is aangepast. “De webshop wordt een blijver, ook na corona. Gezinnen zijn zo zeker van een zorgeloze en veilige dag zwemplezier”, zegt marketing manager Lore Walravens. Opmerkelijk: ondanks de regen waren er ook 70 online reserveringen voor het openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk. “Dat zijn fervente sportzwemmers”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck.

Vrolijke sfeer woensdagochtend in het zwembad Lago Weide op het Nelson Mandelaplein. Waar de mensen duidelijk blij zijn om weer te mogen komen zwemmen en plezier maken. “Ik kwam tijdens de sluiting tien kilogram aan”, zegt Lucas Debonnet (28) uit Ledegem. “Hoog tijd dus dat ik weer baantjes kom trekken. Normaal kan ik tot 2,5 kilometer per zwembeurt aan, maar ik start met een kilometer om rustig terug op te bouwen. Zodat ik weer gezonder en fysiek sterker wordt. Ik heb het gemist. Niet enkel het sportbad, maar ook het Rest-Eau-Café, waar ik teamleader van het personeel ben. Ook het weer kunnen werken, we lopen veel rond en staan lang recht, zal mij deugd doen.”

De redders zijn eveneens in hun nopjes. “We hebben de sfeer in ons team en de sociale contacten met vaste zwemmers en bezoekers van het recreatief deel gemist”, vertellen Wim Vanderheeren (36) uit Zwevegem en Dries Simoens (21) uit Wevelgem. “Het is wennen omdat we nu ook in de gaten houden of de mensen de social distancing respecteren. We gebruiken knijpfluitjes, wat veiliger is. En er is een extra EHBO-post. Waar de mensen indien mogelijk zelf kleine wondjes verzorgen. Zodat ze zo veel mogelijk in hun eigen bubbel blijven.”

We kunnen nog niet zeggen wat de financiële impact van de coronacrisis op het beheer van de zwembaden zal zijn. We weten wél dat Lago dit aan kan. Er is geen probleem op langere termijn. Lore Walravens en Elewin Werbrouck

Lago investeerde 269.000 euro om de veiligheid van de bezoekers en werknemers te garanderen in alle Lago-zwembaden. Er is wel een beperkte capaciteit, 30 procent van normaal. Wat voor Lago Weide in Kortrijk neerkomt op maximum een kleine duizend bezoekers per dag, sportbad en recreatief deel samen. Reserveren is verplicht, via de webshop. “We werken met tijdsloten per half uur”, vertelt Lore Walravens. “Je krijgt maximum anderhalf uur toegang tot het sportbad en maximum vier uur toegang tot het recreatief deel. Wat ideaal is als uitstapje, voor een gezin. En door met een webshop te werken is er altijd een geleidelijke in- en uitstroom, zonder wachtrijen aan het onthaal, en is het altijd rustig in het zwembad. Wat heel aangenaam is. Hoe lang we met een beperkte capaciteit moeten werken, weten we nog niet. We kunnen ook nog niet zeggen wat de financiële impact van de coronacrisis op het beheer van de zwembaden zal zijn. We weten wél dat Lago dit aan kan. Er is geen probleem op langere termijn”, verzekeren Lore Walravens en Elewin Werbrouck.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er is 100 procent buitenlucht ventilatie in het zwembad, er is duidelijke signalisatie, er wordt voortdurend gepoetst en ontsmet, je mag enkel vooraf douchen om geen spitsmomenten te hebben in de kleedkamers, niet alle toiletten en douches zijn in gebruik zodat de mensen niet te dicht bij elkaar komen, enzovoort. Ook de horeca is open. In het est-Eau-Café leiden personeelsleden met mondkapje aan bezoekers naar een tafel. In de zwemmersbar wordt aan tafel besteld en bediend, waar extra personeel voor ingezet wordt. De zomerbar op Weide opent enkel bij mooi weer. Meer info over de zwembaden Lago Weide en Lago Abdijkaai: www.lago.be/kortrijk en www.lago.be/kortrijk/abdijkaai.