Meteen 4 boetes voor fietsers die niet afstappen tijdens wekelijkse markt Joyce Mesdag

07 oktober 2019

17u01 0 Kortrijk Vier fietsers hebben vandaag een boete gekregen van 58 euro omdat ze door de wekelijkse markt zijn gereden, en niet zijn afgestapt om met hun fiets aan de hand door de markt te wandelen. Twee andere fietsers zijn jonger dan 16 jaar. Daarvoor werd een jongeren-pv opgesteld: zij krijgen géén boete, maar moeten wel een namiddag verkeersles volgen.

Fietsen door de wekelijkse markt mag al jaren niet meer. Er staan borden die dat duidelijk aangeven, maar dat verbod wordt vaak in de wind geslagen. Na een periode van sensibiliseren, voerde de politie vandaag voor het eerst controles uit. Er werden meteen 6 fietsers tegengehouden. “En er volgen zeker nog controles”, zegt Thomas Detavernier van politiezone Vlas.

Dat fietsers afstappen, is nodig voor de veiligheid. Zo is er tijdens de op- en afbouw van de markt veel gemanoeuvreer met vracht- en bestelwagens. Verder kunnen bezoekers van de markt aangereden worden door fietsers, die zich een weg banen tussen het volk en de kramen. Een nietsvermoedende voetganger kan bij een aanrijding zwaar gekwetst.

Het probleem stelt zich volgens de politie voornamelijk tussen het kruispunt van het Schouwburgplein met de Doorniksestraat en het kruispunt van de Graanmarkt met de Doorniksestraat.

“Het is écht erg”, zegt Bart Smissaert, voorzitter van het marktcomité. “Ze zoeven hier echt door onze kramen, de ene na de andere. Het brengt de veiligheid van onze marktbezoekers echt in gevaar. Wij zijn héél blij dat de politie hier aandacht aan schenkt. Het was op slag een stuk beter vanmorgen.”