Metallica-klassieker Nothing Else Matters op beiaard

in Kortrijk? Dat klinkt zo Peter Lanssens

13 augustus 2019

14u14 3 Kortrijk Wie maandagavond in het centrum van Kortrijk was, heeft misschien gehoord hoe plots de klassieker ‘Nothing Else Matters’ van Metallica weerklonk. Het ging om een beiaardconcert, vanuit de toren van de Sint-Maartenskerk. En het mag gezegd worden, Frank Steijns kent er wat van. De man is onder meer stadsbeiaardier in Weert, Heerlen en Maastricht in Nederland en kan metal wel smaken.

Hij was op uitnodiging van een beiaardwerkgroep in Kortrijk. De groep leidt tijdens de zomer elke maandagavond een beiaardconcert in goeie banen. Frank Steijns houdt ervan om populaire muziek op beiaard te spelen, vaak in samenspel ook met een orkestband, synthesizers en andere instrumenten. Om het publiek en de jeugd meer bij de beiaard te betrekken. Het kan een tip zijn voor de organisatoren van Alcatraz. Om Steijns volgend jaar uit te nodigen op de volgende editie van het hardrock- en metalfestival. Bellenman Peter Caesens plaatste een filmpje over de beiaardversie van Nothing Else Matters op YouTube. Meegenieten doe je vanaf seconde 20.