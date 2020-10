Metalheads openen in Kortrijk eerste coronaveilig mini festivalplein van ons land Peter Lanssens

10 oktober 2020

18u34 11 Kortrijk In een moshpit wild tegen elkaar aan beuken mag niet. Ook crowdsurfen is verboden. Het virus, weet u wel. Maar wàt zijn ze blij om nog eens live optredens mee te pikken, de 750 metalheads op een soort Alcatraz mini festival. Niet op een gewone festivalweide, maar op Depart XXL. Dat is het eerste coronaveilig festival- en evenementenplein van ons land, op het Kortrijkse Mandelaplein.

Headbangen mag er gelukkig wél, maar iedereen moet braaf op zijn stoeltje blijven zitten. En elk in een bubbel van maximum vier personen. Zo zijn de stoeltjes ook opgesteld. De metalheads genieten er zaterdagavond op Sound of Noise van optredens van Dyscordia, Spoil Engine en Evil Invaders. Later dit weekend volgt nog een verslag over hoe plezant het wel was en of alles netjes conform de coronaregels verliep. Eén ding is zeker: live optredens meepikken en nog eens een festivalgevoel ervaren: daar snakken véél mensen naar.

