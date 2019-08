Metalfestival Alcatraz tekent voor zes jaar bij: “We blijven in Kortrijk. Ze zien ons hier heel graag” Peter Lanssens

02 augustus 2019

15u24 214 Kortrijk Nog een weekje en Alcatraz gaat weer van start achter sportcentrum Lange Munte. Daar blijft het hardrock- en metalfestival nog 6 jaar, want de organisatoren hebben ‘bijgetekend’. De opbouw is volop bezig. Om vandalisme en diefstallen te voorkomen, is er nu een privébewaker aanwezig, met hond. Alcatraz wordt nóg grootser met 24.000 bezoekers, 63 bands, drie volwaardige festivaldagen, een derde podium, een groter hoofdpodium en extra veel sfeer.

Wie van plan is om tijdens de opbouw materiaal te ontvreemden, denkt beter twee keer na. Het terrein achter sportcentrum Lange Munte wordt sinds begin deze week de klok rond bewaakt door ‘Spider’, een Alcatraz-medewerker. Een herhaling van vorig jaar, toen onbekenden ’s nachts de houten vloerpanelen van rockbar El Presidio stalen, is dus uitgesloten. “Ik ben vooral ’s nachts in de weer”, zegt hij. “Ik merkte hier al onbekenden op. Maar toen ze mij zagen, waren ze snel weer weg. Sindsdien is het rustig.”

Obscure bands

Alcatraz belooft een topeditie te worden, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus. Er waren vorig jaar alles samen 20.000 bezoekers. Deze keer zal wellicht de kaap van 24.000 gerond worden. “90 procent van de combitickets is al de deur uit”, zeggen medeorganisatoren Filip Nollet en Mario Mortier. Alcatraz is voor het eerst echt een driedaagse. “Ook van de vrijdag maken we een volwaardige dag”, gaat het duo verder. “Omdat we meer bands de gelegenheid willen geven om hier op te treden. Er traden vorig jaar 45 groepen op Alcatraz op. Deze keer zijn er dat maar liefst 63. We pakken in dat kader voor het eerst ook met het derde podium La Morgue uit, heel ‘basic en old school’, waar wat meer obscure bands, tot hun recht kunnen komen.” Een voorbeeld is de Belgische instrumentale postmetalband Miava, terug drie jaar na het overlijden van hun drummer.

Limp Bizkit was vorig jaar niet de juiste band op de juiste plaats. Mensen kochten er niet speciaal een ticket voor. De band boeken was bovendien (te) duur. Het was een leerschool. We gaan nu liever iets breder in plaats van met een topnaam uit te pakken. En het werkt. Er zijn al meer tickets verkocht Medeorganisatoren Filip Nollet en Mario Mortier

Geen headliners

Ook opvallend: echte headliners ontbreken dit jaar. Een bewuste keuze, zo blijkt. “Limp Bizkit werkte niet vorig jaar”, stellen Filip Nollet en Mario Mortier. “Mensen kochten er niet speciaal een ticket voor. Ook omdat de band een beetje over zijn hoogtepunt heen is. Limp Bizkit was niet de juiste band op de juiste plaats. De band boeken was bovendien (te) duur. Het is een leerschool geweest. We gaan nu liever iets breder in plaats van met een topnaam uit te pakken. En het werkt, want er zijn al meer tickets verkocht. Er zijn geen headliners, maar aan publiekstrekkers is er zéker geen gebrek.” Voorbeelden zijn de Britse heavymetalband Saxon op vrijdag, de Zweedse heavy metal band Avatar op zaterdag en metalopera met Avantasia op zondag.

El Presidio

Ook nieuw: El Presidio keert terug naar de plaats waar de beruchte rockbar tot in 2017 stond. Om de sfeer van weleer, op de tafels dansen is er geen uitzondering, terug te brengen. “We maakten in 2018 de fout om de bar in een grotere tent onder te brengen”, zegt het duo. “Ondanks de dubbele capaciteit en meer animatie werd de ambiance van de vorige jaren niet geëvenaard. We lossen dat nu op.” Verder nieuw is het nog grotere hoofdpodium. De ‘prison stage’ wordt deze keer 120 meter lang en 20 meter hoog. Verder staat Alcatraz voor voldoende rustplaatsen, een uitgebreid aanbod aan eten en drinken, een gezellige metal market met ook festivalmerchandise, watergespoeld sanitair en een aangename camping voor 3.000 mensen, met een populaire ‘friends zone’ ook. Alcatraz verwacht bezoekers tot uit Australië, Chili en Japan. Of hoe het festival Kortrijk internationaal op de kaart zet. Info: www.alcatraz.be.