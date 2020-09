Met gsm en 2,70 promille achter stuur na kerstfeest: 21 dagen rijverbod en boete LSI

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 29-jarige automobilist uit Kortrijk is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van zo’n 1.000 euro en 21 dagen rijverbod. Hij zat met de gsm achter het stuur en bleek ook 2,70 promille alcohol in het bloed te hebben.

Op 26 december rond 3 uur ’s nachts vorig jaar viel de wagen van Sebastien C. op omdat hij over de weg zwalpte. Genoeg voor een patrouille om in te grijpen. Ze merkten op dat hij met zijn gsm achter het stuur aan het telefoneren was en zetten hem langs de kant. Een alcoholtest toonde aan dat hij ook nog eens 2,70 promille in het bloed had. “Op een kerstfeest bij familie had hij te veel wijn gedronken”, klonk de uitleg van zijn advocaat. Omdat het zijn eerste veroordeling was, ontsnapte hij aan een alcoholslot.