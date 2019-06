Met draaiende motor slapend in auto midden op de weg: “wou mijn paraplu uithalen” LSI

13 juni 2019

14u57

Bron: LSI 0 Kortrijk Een Kortrijkse automobiliste die in het midden van de weg slapend in haar auto met draaiende motor kon aangetroffen worden, liep voor de Kortrijkse politierechter een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.000 euro op. “Ik wou mijn paraplu uithalen, niet rijden”, probeerde Nathalie J. nog.

Het was na een feestje dat de vrouw op 30 mei 2018 door de politie dronken in de wagen gevonden kon worden. De motor draaide nog, de autolichten waren in werking en het voertuig stond midden op de weg. Nathalie J. bleek ruim 2 promille alcohol in het bloed te hebben. De politierechter geloofde niet dat ze gewoon haar paraplu uit de auto wilde halen. Als ze haar rijbewijs terug wil, zal ze opnieuw moeten slagen voor haar theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven.