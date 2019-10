Met deze 15-jarige valt niet te sollen: Axana kroont zich wereldkampioen thaiboksen Peter Lanssens

16 oktober 2019

08u11 0 Kortrijk Axana Depypere (15) uit Heule heeft voor een fameuze stunt gezorgd. De tiener is wereldkampioen thaiboksen. Nadat ze in Antalya in Turkije de onklopbare Kinga Pietraszak uit Ierland versloeg. “Ik beweeg mooi en snel, waardoor ik mijn tegenstanders vaak verras. Ik word ook voor mijn levertrappen gevreesd. Die komen hard aan”, zegt Axana, die van de Olympische Spelen droomt.

Axana raakte op heel jonge leeftijd, ze was pas 5 jaar, geïnspireerd na het zien van de film Firmin. Waarin bokser Firmin Crets, gespeeld door acteur Chris Van den Durpel, centraal staat. Ze begon met kickboksen bij Team Bushido in Bissegem. Om zich daarna verder te specialiseren in thaiboksen of muaythai. Ze is een complete vechter, die het tactische spel volledig meester is. Buiten de ring is ze aan de timide kant, maar in de ring is ze helemaal het tegenovergestelde. “Muaythai is knietjes en ellebogen geven”, vertelt Axana. “En ‘clinchen’ (elkaar vastnemen, red.). Om daarna te proberen om je tegenstander tegen het canvas te gooien. Ik ben het eerste Belgische meisje die er in slaagt om wereldkampioen thaiboksen te zijn. Niemand deed het mij voor.”

Kampen op schermen in hotelschool Rhizo

Axana blonk op het Youth Muaythai Championship uit, in het district Lara van de Turkse stad Antalya. Ze was de beste thaibokser in haar categorie (-51 kilogram, 14- en 15-jarigen). “Ze begon moeizaam, maar na haar eerste kamp was er geen houden meer aan”, vertelt haar trotse papa Pascal Depypere. Ze stootte tot de finale door. Waar ze op zaterdag 5 oktober de Ierse Kinga Pietraszak voor zich kreeg. De Ierse tweevoudige wereldkampioen was al 56 wedstrijden ongeslagen. “Dat ik haar toch versloeg, is een heel mooie prestatie”, zegt Axana. Ik bedank iedereen, die achter mij stond.” Zo zorgt haar mama Isabelle altijd voor speciale voeding. Ook de hotelschool Rhizo leeft mee. Waar al haar kampen op schermen in de gang werden getoond. Axana zit er in het vierde jaar.

Supertof

Haar volgende uitdagingen: het BK op 16 november, een gala wedstrijd op 7 december van haar club Bushido en in 2020 het WK in Maleisië, in een hogere leeftijdscategorie. Maar er is nog een grotere droom. “Ik zou graag naar de Olympische Spelen trekken, waar thaiboksen straks mogelijk toegelaten wordt”, vertelt Axana. “Dat zal dan in 2024 zijn, in Parijs. Als het er van komt, zal ik me eerst moeten zien te kwalificeren natuurlijk. Ik zal er alles aan doen. Waarom ik het zo graag doe? Ik weet het niet, ik vind het gewoon supertof. Muaythai is mijn leven.”

Gevechtssporttempel

Axana kreeg maandagavond samen met haar trainer en familie een ontvangst in de trouwzaal van het historisch stadhuis, gevolgd door een receptie in de Beatrijszaal. Axana kreeg een boeket bloemen, een handdoek van de stad en een cadeaubon van 50 euro voor sportwinkel Decathlon. “We hebben zoals bekend plannen om het vroegere Mimosazwembad om te bouwen tot een gevechtsporttempel”, stelt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Misschien traint Axana daar binnen enkele jaren wel.”